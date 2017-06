+++ Der Morgen live +++ Neuer Trailer stimmt Fans auf "Game of Thrones" ein

Was der Trailer über die neue Staffel verrät, lesen Sie bei bento.

Die siebte und vorletzte Staffel soll im Juli im englischsprachigen Original anlaufen - und damit nicht mehr in die Auswahl der Emmys , des wichtigsten US-Fernsehpreises, kommen. 2015 hatte die Serie zwölf Emmys geholt, 2016 geht sie mit den meisten Nominierungen ins Rennen.

Zur siebten Staffel der Kultserie "Game of Thrones" gibt es einen neuen Trailer . Der US-Sender HBO hat ihn auf YouTube gestellt und er ist voller Epos, Drachen und gewaltiger Landschaften - ganz wie Fans das von der Serie erwarten.

steht offenbar vor Abschluss eines großen Geschäfts. Wie die Spirituosen-Firma Diageo ("Johnnie Walker", "Smirnoff", "Guinness") mitteilte, will der britische Konzern die von Clooney und seinem Partner Rande Gerber geschaffenekaufen. Der Deal wird mit einem Wert von bis zu einer Milliarde Dollar beziffert.

Dieeskaliert, alleine im Mai sind in dem Land 2186 Menschen getötet worden, teilte das Amt für öffentliche Sicherheit mit. Es ist der höchste Wert seit Beginn der systematischen Erhebung vor 20 Jahren.

entziehen sich mit immer neueneiner Strafverfolgung, wie die Bundespolizei beobachtet. In einem vertraulichen Bericht heißt es , Mitglieder einzelner Fangruppen kleideten sich gleich, damit die Täter nach Straftaten nicht zu identifizieren seien.

Derbefindet sich in der umkämpften irakischen Stadtweiter auf dem. Kurz vor der Einnahme durch die Armee soll die Terrormiliz nun den Ort zerstört haben, an dem sie einst das "Kalifat" ausrief.

Zum Start in den Tag darf ich Ihnen ein riesiges, spannendes Projekt präsentieren, an dem unser Datenteam gemeinsam mit dem BR monatelang gearbeitet hat: Ein groß angelegtes Experiment in zehn deutschen Städten zeigt, dass Menschen mit ausländischem Namen bei der Wohnungssuche stark benachteiligt werden.