+++ Der Morgen live +++ Mädchen fällt aus Gondel - Mann fängt es auf

Es beginnt wie im Alptraum: Während einer Seilbahnfahrt rutscht ein Mädchen fast aus der Gondel. Mit beiden Händen hält sie sich am Sicherheitsbügel fest, ihr Körper schwebt rund acht Meter über dem Boden. Sie schafft es nicht allein zurück in die Gondel, neben ihr sitzt ihr Bruder, doch auch er kann nicht helfen.

So geschehen am Wochenende im Six Flags Great Escape Amusement Park im US-Staat New York. Doch der Alptraum geht gut aus: Der Betreiber hielt die Bahn an - und ein Mann stellte sich unter die Gondel und forderte das Mädchen auf, sich fallen zu lassen. Seine Wort im Original: "It's 'OK! It's OK to let go, I'll catch you, honey!"

Und tatsächlich, das Mädchen lässt sich nach einigem Zögern fallen und der Mann fängt sie auf. Das Mädchen bleibt unverletzt, der Mann zieht sich laut Medienberichten eine leichte Rückenverletzung zu.

Der Alptraum hat sich in einer Heldengeschichte gewandelt.