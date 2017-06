+++ Der Morgen live +++ Berliner Feuerwehr meldet 60 Notrufe gleichzeitig

US-Präsident Donald Trump hat gestern Abend den neuen südkoreanischen Staatschef Moon Jae In in Washington empfangen. Trump richtete zu Moons Ehren ein Abendessen aus, an dem auch Melania Trump, Moons Frau Kim Jung Soon sowie Mitglieder von Trumps Kabinett und südkoreanische Delegationsmitglieder teilnahmen. Er werde mit Moon über die "Komplexitäten von Nordkorea und Handel und andere Dinge sprechen", sagte Trump zu Beginn des Treffens. Die Gespräche sollten am Freitag heute fortgesetzt werden.

Nordkorea hat in den vergangenen Monaten mehrere Raketentests vorgenommen. Die Führung in Pjöngjang arbeitet nach eigenen Angaben an der Entwicklung von Langstreckenraketen, mit denen atomare Sprengköpfe bis in die USA getragen werden könnten.