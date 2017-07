+++ Der Morgen live +++ Der Sonnenkönig hält Hof

Der französische Präsident, Emmanuel Macron, hält heute (15:00 Uhr) eine Grundsatzrede im Schloss Versailles. Mit der Rede vor Senatoren und Abgeordneten will der Präsident sein Parteiprogramm vorstellen und die Grundzüge seiner Politik erläutern. Die Grundsatzrede vor dem Kongress ist in Frankreich ein seltenes Phänomen und folgt eher US-amerikanischem Vorbild. Bislang haben nur Macrons Vorgänger Nicolas Sarkozy und Francois Hollande eine solche Rede gehalten.

In der Krise um Katar haben vier arabische Staaten ihr Ultimatum an das Golfemirat Katar kurzfristig um 48 Stunden verlängert. Sie hatten ursprünglich bis Montag unter anderem eine Schließung des Senders Al-Jazeera gefordert. die Staaten werfen Doha die Unterstützung von Terrorismus vor. Am 5. Juni hatten sie die Beziehungen zu Katar abgebrochen und eine Lister mit 13 Forderungen erstellt. Katar will jedoch nicht auf die Forderungen eingehen.

Ab heute besucht Bundesaußenminister Sigmar Gabriel für drei Tage drei Golfregion als Vermittler. Zuerst fliegt Gabriel heute nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Am Dienstag reist er dann nach Katar selbst, am Mittwoch nach Kuwait. Der Außenminister will sich in der Krise neutral verhalten.