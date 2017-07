+++ Der Morgen live +++ BKA plant schärfere Überwachung islamistischer Gefährder

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Jörg Römer beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Das Bundeskriminalamt (BKA) will die Überwachung islamistischer Gefährder mit einer speziellen Einheit besser koordinieren und plant eine Aufstockung: Die Einheit soll: - Gefährder aus ganz Deutschland systematisch erfassen, - das Sicherheitsrisiko einschätzen, das von den Extremisten ausgeht. - Notfalls vorbeugende Anti-Terror-Maßnahmen wie Telefonüberwachung oder Observationen einleiten.



Grundlage für die Analyse soll ein neues Modell zur Gefährder-Bewertung sein, das Bundesinnenminister Thomas de Maizière kürzlich angekündigt hatte. Damit werde die Arbeit auf neue Füße gestellt, erklärte der CDU-Politiker zum Abschluss der Innenministerkonferenz im Juni. Im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum in Berlin sollten dann die notwendigen Schritte besprochen und in den Ländern "gemeinsam und verbindlich umgesetzt werden".

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben erneut eine Rakete getestet. Das kommunistische Land habe eine "nicht identifizierte ballistische Rakete" von einem Stützpunkt bei Panghyon in der westlichen Provinz Nord Phyongan abgefeuert, die anschließend ins Meer gestürzt sei, teilten die südkoreanischen Streitkräfte mit. Das US-Pazifikkommando bestätigte, dass es sich um eine Mittelstreckenrakete handelte. Die Rakete sei "mehrere hundert Kilometer" weit geflogen, hieß es in einer Erklärung des südkoreanischen Generalstabs. Sie sei im Ostmeer, auch Japanisches Meer genannt, niedergegangen. Japans Regierungssprecher Yoshihide Suga sagte, die Rakete sei ungewöhnlich lange unterwegs gewesen - "für etwa 40 Minuten". Er verurteilte den Test. "Dieser Abschuss einer ballistischen Rakete kann niemals toleriert werden", sagte Suga.



Peter Tauber zu einer interessanten Aussage hinreißen lassen: Leute mit "Minijobs haben nichts ordentliches gelernt", twitterte er. Aha. Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben? #fediwigugl : Auf Twitter hat sich CDU-Generalsekretärzu einer interessanten Aussage hinreißen lassen: Leute mit "Minijobs haben nichts ordentliches gelernt", twitterte er. Aha.

Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) hat kaum noch Hoffnung, global bis 2030 den Hunger tzu beseitigen. "Es gibt null Chancen für null Hunger bis 2030, wenn wir nicht die von Menschen verursachten Konflikte beenden", sagte WFP-Direktor David Beasley der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Zehn der 13 Länder, die die meiste Hilfe vom WFP erhielten, seien von einem kriegerischen Konflikt betroffen. Die Lage sei äußerst kritisch, aufgrund der Konflikte könne das WFP viele Gebiete gar nicht erreichen. "Wir erleben momentan die schlimmste globale humanitäre Krise seit dem Zweiten Weltkrieg und die Situation verschlechtert sich noch", sagte Beasley. Im Jemen, dem Südsudan, in Somalia und Nigeria drohe eine Hungersnot.

Nach dem verheerenden Unfall auf der Autobahn 9 in Nordbayern ist eine Diskussion über Sicherheitslücken in Reisebussen entbrannt. Erst seit November 2015 müssen Busse mit einem Notbremssystem ausgestattet sein. Dieses lasse sich aber leicht abschalten, kritisierte der Kraftfahrtexperte des Tüv Rheinland, Hans-Ulrich Sander, am Montagabend im ZDF. "Die Abschaltbarkeit eines solches Notbremssystems halte ich für verkehrt. Die sollten nicht deaktivierbar sein", sagte er und forderte, diese Gesetzeslücke müsse schnell geschlossen werden.

Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer, sagte im ARD-Brennpunkt am Montagabend: "Das große Problem liegt in den Innenraum-Materialien der Busse: Sie sind deutlich leichter entflammbar als die, die die Deutsche Bahn verbauen muss." 18 Menschen kamen am Montagmorgen beim Brand eines Reisebusses nahe Münchberg ums Leben. 30 weitere Reisende wurden verletzt

In den USA wird heute übrigens der Independence Day gefeiert. Das ist kein Feiertag, der für den gleichnamigen Film von Roland Emmerich eingeführt wurde. Sondern er erinnert an die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten, die an diesem Tag im Jahre 1776 ratifiziert wurde (Foto: AP).

Explosionsartige Knallgeräusche: Während eines AirAsia-Flugs über Australien erlebten einige Passagiere einen Schreckmoment: Kurz nach dem Start an der Goldküste in Richtung Malaysia seien mehrere explosionsartige Knallgeräusche zu hören gewesen, berichteten Fluggäste auf Twitter. Aus einem Triebwerk seien Funken geflogen. Der Airbus A333 mit 359 Menschen an Bord wurde nach Brisbane umgeleitet und landete dort. Die Fluglinie teilte mit, Vogelschlag sei wahrscheinlich die Ursache für die Probleme auf dem Flug AirAsia X D7 207 gewesen.

Soeben lese ich, dass Sänger Tony Hadley bei der britischen Elektropop-Band Spandau Ballet ausgestiegen ist. Sie sind nach 1990 geboren und fragen sich: Wer ist das? Die hatten mal ein paar Hits, die klangen so wie der hier:

Der mexikanische Maler, Bildhauer und Schriftsteller José Luis Cuevas ist tot. Er starb am Montag im Alter von 83 Jahren in Mexiko-Stadt, wie die Regierung mitteilte. "Als Künstler Mexikos und der Welt wird José Luis Cuevas immer als Sinnbild für Freiheit, Schaffenskraft und Universalismus in Erinnerung bleiben", schrieb Präsident Enrique Peña Nieto auf Twitter. Cuevas galt als bekanntester Vertreter der "Generation des Bruchs" in den 1950er Jahre, die sich vom Muralismus und der politischen und nationalistischen Kunst dieser Epoche lossagte (Foto: Reuters).

Kommen wir zum Wetter: Was Sie vor Ihrer Haustür erwartet, finden Sie hier : In Hamburg jedenfalls ist der Begriff Sommer wie üblich ausbaufähig – auch wenn die Sonne gerade ganz nett aufgegangen ist.

Man muss nicht wie ich in Hamburg leben um zu spüren: Noch drei Tage bis zum G20-Gipfel. Die Polizeipräsenz in der Stadt ist bereits seit Tagen beeindruckend. Der kommende Gipfel wird uns auch heute beschäftigen. Gegenüber vom SPIEGEL-Gebäude bereiten sich gerade die Kollegen vom ZDF vor – dort entsteht gerade eine Art Wagenburg der Berichterstattung.