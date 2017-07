+++ Der Morgen live +++ Dirk Nowitzki unterzeichnet neuen Dallas Mavericks-Vertrag

Es ist offiziell: Dirk Nowitzki hat seinen Vertrag bei den Dallas Mavericks verlängert. Laut US-Medienberichten ist der Vertrag des NBA-Basketball-Stars mit zehn Millionen Dollar dotiert. Vor einem Jahr hatte Nowitzki noch 50 Millionen Dollar bekommen. Nowitzki ist der zweite Spieler in der Geschichte der nordamerikanischen Profi-Liga, der 20 Jahre für ein und dieselbe Mannschaft aufläuft. Vor ihm gelang dies nur Kobe Bryant, der 20 Jahre für die Los Angeles Lakers spielte.

NBA-Alt-Star Dirk Nowitzki verlängert Vertrag

Für alle Game of Thrones-Fans sind dies gute Tage. Denn nicht mehr lange und die lang ersehnte siebte Staffel geht an den Start. Alle, die den zahmen Riesen Hodor aus der Fantasy-Serie kennen und lieben gelernt haben, können sich noch ein bisschen früher über diesen TV-Spot einer amerikanischen Fast-Food-Kette freuen. Lunchtime is coming...