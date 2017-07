+++ Der Morgen live +++ Mehrere hundert Straftäter bei G20-Grenzkontrollen gefasst

Foto: dpa

Unter den Randalierern von Hamburg gehörten auch viele "Touristen" aus dem Ausland. Sie hatte die Grenzpolizei eigentlich von vorneherein an der Grenze aufhalten wollen, doch der Erfolg war eher bescheiden. Dafür gingen den Fahndern mehrere hundert Straftäter anderer Disziplinen ins Netz. Bis Samstag um Mitternacht seien 673 offene Haftbefehle für Straftaten vollstreckt worden, die nicht mit dem G20-Treffen von Hamburg in Zusammenhang stehen, berichten der Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Dass so viele gefasst wurden, sei nach Angaben aus Sicherheitskreisen ein Nebenerfolg der auf einen Monat befristeten Kontrollen gewesen, heißt es in dem Bericht.