+++ Der Morgen live +++ Jacht explodiert - sechs Menschen schwer verletzt

Der G20-Gipfel ist vorbei, Donald Trump ist zurück in den USA. Sie sind nicht allein, wenn Sie jetzt erleichtert seufzen. Und die Affäre um die Russlandkontakte seiner Leute hat Trump zu Hause sofort wieder eingeholt, gerade steht sein Sohn sehr in der Kritik.

Im VW-Abgasskandal hat die Deutsche Umwelthilfe die Betriebserlaubnis von Dieselautos ins Visier genommen - und die Zulassungsstellen in zehn Städten verklagt. So will der Umweltverband den Druck auf den Autobauer erhöhen - und zu dreckige Autos von der Straße holen.