+++ Der Morgen live +++ Malta führt Ehe für alle ein

Der "Transformers"-Darstellerhat sich nach seiner gestrigen Festnahme und einem rassistisch aufgeladenen Wutausbruch entschuldigt. Der Hollywood-Star ist in Georgia nach Erregung öffentlichen Ärgernisses verhaftet worden. LaBeouf hatte betrunken einen Polizisten angepöbelt und beleidigt.

In den Straßen der Hauptstadt Valetta feierten die Menschen mit Regenbogenflaggen. Die Abstimmung gilt als historischer Meilenstein für das katholische Land.

Die Straßen Valettas waren gestern Abend bunt. Denn der Inselstaat Malta hat per Parlamentsbeschluss die Einführung der Ehe für alle entschieden. Malta ist damit das 15. der EU-Mitgliedsstaaten, dass die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare beschlossen hat. Das neue Gesetz sieht vor, dass unter anderem homosexuelle Paare das gleiche Adoptionsrecht haben wie heterosexuelle Paare. Mit nur einer Gegenstimme im Parlament wurde es Mittwochabend durchgesetzt.

Guten Morgen, liebe Leser! Es ist kurz nach 6 Uhr und wir starten in den Tag mit den wichtigsten Nachrichten, Pressestimmen und Kuriositäten an diesem Donnerstag. Schön, dass Sie dabei sind. Ein Blick aus dem Fenster hier in Hamburg offenbart eine dicke Wolkendecke, aber auch einen sonnigen Hoffnungsschimmer - wir bleiben optimistisch: