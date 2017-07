+++ Der Morgen live +++ Maas fordert Verzicht auf Social Bots

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Stefan Kuzmany beim Start in den Tag - hier finden Sie den Autor bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Heiko Maas (SPD) fordert von den Parteien, im Wahlkampf auf Social Bots zu verzichten - also Programme, die automatisiert Kommentare in sozialen Netzwerken posten und so den Eindruck erwecken, es wären sehr viele Menschen an einer Debatte beteiligt. Wenn Soocial Bots massenhaft Beiträge posteten und fälschlich den Eindruck erweckten, es würden Menschen miteinander kommunizieren, bestehe die Gefahr, dass Meinungen beeinflusst und manipuliert würden. "Das steht im Widerspruch zu unserer pluralistischen GEsellschaft", sagte Maas der dpa. Justizminister

Martin Schulz (SPD) weilt derweil bereits seit gestern in Hamburg. Dort hat er keinen leichten Stand, denn seine Partei, die den Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz stellt, steht wegen der Krawalle beim G20-Gipfel in der Kritik.

Kommen wir zu weniger glamourösen Nachrichten: Angela Merkel beginnt heute in ihrer Eigenschaft als wahlkämpfende CDU-Chefin ihre Sommertour mit Besuchen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.

Die Macrons und die Trumps beim Abendessen im Eiffelturm (Foto: AP)

Verdrießlich für Trump dürfte auch sein, dass sein "Travel Ban", also das umstrittene und immer wieder ausgesetzte Einreiseverbot für Muslime aus sechs muslimisch geprägten Staaten, von einem Gericht in Hawaii aufgeweicht wurde: Er gilt jetzt doch nicht für Großeltern.

Dort steht zur Zeit sein Sohn Donald Junir im Fokus, weil er sich von einer russischen Anwältin belastendes Material über Hillary Clinton beschaffen wollte.

Frankreich feiert heute seinen Nationalfeiertag. Zu Gast ist der US-Präsident Donald Trump. Die schönen Bilder von der Militärparade sind eine willkommene Abwechslung zum tristen Politalltag in Washington.

Mit anderen Worten, wir erleben das, was man in Deutschland "Sommer" nennt: Zu gutes Wetter, um so richtig darauf zu schimpfen, zu schlechtes, um sich so richtig zu freuen.

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Mein Name ist Stefan Kuzmany und ich begleite Sie heute durch den Morgen. Beginnen wir mit einem Blick auf das Wetter. Heute wird es im Südwesten zu Scahuer und Gewitter geben, im übrigen Land ist es mit mehr oder weniger starker Bewölung trocken. Auch die Sonne schaut mal raus. Die Temperatur steigt auf 18 bis 25 Grad.