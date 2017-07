+++ Der Morgen live +++ Sturzflut überrascht badende Familie

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Die Vereinigten Arabischen Emirate stecken nach einem Bericht der "Washington Post" hinter dem Cyberangriff auf Katar, der maßgeblich zur diplomatischen Krise unter den Golfstaaten beigetragen hat. In der vergangenen Woche hätten die Geheimdienste bestätigt, dass hochrangige Regierungsmitglieder des Emirats am 23. Mai den Plan und seine Umsetzung diskutiert hätten. Anfang Juni hatte der Sender CNN noch berichtet, dass russische Hacker die staatliche Nachrichtenagentur von Katar gehackt und mit einer Falschmeldung zur diplomatischen Krise unter den Golfstaaten beigetragen hätten. Das Ziel Russlands sei es offensichtlich, einen Keil zwischen die USA und ihre Verbündeten zu treiben. In der mutmaßlichen Falschmeldung im Mai hatte es geheißen, das Staatsoberhaupt von Katar, Emir Tamim bin Hamad Al-Thani, habe den Iran als islamische Macht bezeichnet und die Hamas gelobt. Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten hatten daraufhin alle Beziehungen zu Katar abgebrochen und eine Blockade über das Land verhängt. Sie werfen dem Emirat die Unterstützung von Terrorgruppen und zu enge Beziehungen zum schiitischen Iran vor.

Im Kampf gegen die Asiatische Tigermücke in Deutschland testen Wissenschaftler nun den Einsatz von sterilisierten Männchen. Wenn sich die Weibchen mit diesen Männchen paarten, bekämen sie keine lebensfähigen Nachkommen, sagte Norbert Becker in Speyer. Becker ist wissenschaftlicher Direktor der kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) und Direktor des Instituts für Dipterologie, das die Tigermücken bekämpft.



Die aus Asien stammende Stechmücke gilt als besonderes Risiko, weil sie theoretisch mehr als 20 Virusarten übertragen kann, darunter gefährliche Varianten wie das Dengue-Fieber, das für zuvor geschwächte Menschen tödlich enden kann.

Im Unionsstreit über die Flüchtlingspolitik lehnt Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel die von der CSU geforderte Obergrenze weiter strikt ab. "Zur Obergrenze ist meine Haltung klar: Das heißt, ich werde sie nicht akzeptieren", sagte Merkel gestern in Berlin im ARD-Sommerinterview. Mit einer Reduzierung der Flüchtlingszahlen, mit Steuerung und mit dem Kampf gegen Fluchtursachen könne etwas erreicht werden auch ohne eine solche Obergrenze für den Flüchtlingszuzug. CSU-Chef Horst Seehofer fordert nach wie vor eine Obergrenze.

Eine US-Firma holt wegen der Gefahr von Knochensplittern im Fleisch rund 3250 Tonnen Würstchen vom Markt. Darunter sind Hotdogs der besonders beliebten Marke Sabrett, die in Geschäften in mehr als 20 US-Staaten verkauft werden - und vor allem New Yorker Einwohnern und Besuchern vertraut sind: Sie werden in Manhattan an Straßenständen unter gelb-blau gestreiften Sonnenschirmen feilgeboten.



Die Mutterfirma Marathon Enterprises entschloss sich zu dem Schritt, nachdem Verbraucher von kleinen Knochen- und Knorpelteilchen im Fleisch berichtet hatten, wie das US-Agrarministerium mitteilte. Ein Konsument habe eine leichte Mundverletzung davongetragen. Betroffen sind der Mitteilung zufolge Produkte unter mehreren verschiedenen Markenzeichen, die zwischen dem 17. März und 4. Juli hergestellt wurden.

Die Ausrüstung der in Deutschland fahrenden Güterzugwaggons mit Flüsterbremsen hängt dem angekündigten Zeitplan hinterher. Weil aber das im Koalitionsvertrag der Bundesregierung als Konsequenz angedrohte Nachtfahrverbot für bestimmte Wagen bisher nicht umgesetzt worden ist, lärmen nun die direkt Betroffenen: Die Bürgerinitiative "Oberwesel 22 - Zukunft trotz Bahn" im besonders bahnlärmgeplagten Oberen Mittelrheintal kritisierte, "dass das Versprechen des Große-Koalition-Vertrags klar und deutlich gebrochen wurde".



Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt bittet um ein wenig Geduld: "Wir erleben einen rasanten Hochlauf bei der Umrüstung." Die im Vertrag bis Ende 2016 vorgesehene Umrüstungsquote von 50 Prozent werde nun in diesem Jahr übertroffen. Bis 2020 sollen alle Güterwagen umgerüstet sein. Im Koalitionsvertrag heißt es: "Ab diesem Zeitpunkt sollen laute Güterzüge das deutsche Schienennetz nicht mehr befahren dürfen."

Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Linke) hat angesichts des Neonazi-Konzerts im thüringischen Themar vor der anhaltenden Gefahr durch den Rechtsextremismus gewarnt. "Jedem, der sich eingebildet hatte, nach dem Nationalsozialistischen Untergrund wäre die militante Szene eingeschüchtert, dürfte eines Gegenteils belehrt worden sein", sagte Pau der "Berliner Zeitung". Bei derartigen Konzerten würden sich die Rechtsextremisten "aufladen". "Später geht es gegen Migranten und alle, die sich den Rechtsextremisten entgegen stellen", sagte Pau. Ihr höchster Respekt gelte denen, die sich dennoch in Themar gegen die Rechtsextremisten gewandt hätten. Pau, die sich seit längerem gegen Rechtsextremismus engagiert und selbst Drohungen ausgesetzt sieht, betonte, zwei Gerichte hätten die Veranstaltung in Themar erlaubt. Verbote könnten "nazistisches Gedankengut" aber ohnehin nicht verhindern. Es bedürfe einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung, sagte Pau.

Foto: Reuters Boliviens Staatschef Evo Morales hofft auf goldene Zeiten für sein Land. Grund sind die rasant steigenden Weltmarktpreise für Lithium. "Wir werden eine große Lithium-Industrie aufbauen, über 800 Millionen Dollar stehen dafür bereit", sagte Morales. Nach erfolgreichen Tests soll nun eine große Förderanlage im Salzsee von Uyuni errichtet werden, wo die größten Vorkommen der Welt liegen.



Der Rohstoff gilt als das "weiße Gold": Er wird für die Batterien von Elektroautos, für die Speicheranlagen von überschüssigem Solarstrom und für Mobiltelefon-Akkus gebraucht. Bisher wird der Markt von Chile und Argentinien dominiert, aber Bolivien hat mit geschätzt neun Millionen Tonnen die größten Reserven. Bisher wird aber kaum etwas gefördert, auch weil der Salzsee von Uyuni die größte Tourismusattraktion des Landes ist. Nicht nur Umweltschützer sehen die Ambitionen der bolivianischen Regierung deshalb mit Sorge.

Bei der Bekämpfung des Terrorismus will Australiens Premierminister Malcolm Turnbull dem Militär größeren Handlungsspielraum verschaffen. Künftig sollen die Soldaten auch zu Einsätzen innerhalb des Landes ausrücken und enger mit den Polizeibehörden zusammenarbeiten.



Geplant ist unter anderem auch, dass die Armee künftig Trainingsprogramme für die Polizei anbietet. Das Militär soll künftig auch die Möglichkeit haben, Terrorverdächtige daran zu hindern, einen Tatort zu verlassen. "Unsere Feinde sind flink und innovativ. Wir müssen sicherstellen, dass wir ihnen vorausbleiben", sagte Turnbull.

Die Unterhändler der Europäischen Union und Großbritanniens treffen sich heute zur zweiten Runde ihrer Brexit-Verhandlungen. Erstmals geht es um konkrete inhaltliche Fragen zum EU-Austritt des Vereinigten Königreichs, der für März 2019 geplant ist.



Gesprochen wird unter anderem über die Zukunft der EU-Bürger in Großbritannien und der Briten in der EU sowie über finanziellen Forderungen der EU an London und die künftige EU-Grenze zu Nordirland. Nach dem Auftakt mit den Chefunterhändlern Michel Barnier und David Davis ringen Experten bis Donnerstag in Arbeitsgruppen um Details.



Begonnen hatten die Gespräche am 19. Juni. Ziel ist ein Abkommen mit den Bedingungen des Austritts und Eckpunkten für künftige Beziehungen. Im Juni 2016 hatte sich eine Mehrheit der britischen Wähler dafür ausgesprochen, die EU nach mehr als 40 Jahren zu verlassen.

Die Volksabstimmung in Venezuela gegen die sozialistische Regierung von Präsident Nicolás Maduro ist von Gewalt überschattet. Der Staatsanwaltschaft zufolge eröffneten Unbekannte das Feuer auf eine Kundgebung im Stadtteil Catia in Caracas. Eine Kugel traf eine 61-jährige Frau tödlich. Vier weitere wurden verletzt. Das von der Opposition kontrollierte Parlament hatte gestern ein Plebiszit gegen die Verfassungsreform angesetzt. Die Menschen in dem erdölreichsten Land der Welt waren aufgerufen, über die umstrittene Wahl einer verfassungsgebenden Versammlung abzustimmen. Hunderttausende Venezolaner nahmen landesweit bis zur Schließung der Wahllokale am Abend an der Abstimmung teil. Die Regierung erkennt die Wahl nicht an. Die Opposition klagt seit langem über Angriffe regierungsnaher bewaffneter Schlägertrupps, sogenannter "Colectivos".

Die Bundesregierung sieht weltweit einen wachsenden Ehrgeiz bei der Umsetzung der Uno-Nachhaltigkeitsziele. "Seit US-Präsident (Donald) Trump sich vom globalen Klimaschutz verabschiedet hat, spüren wir international eine "Jetzt-erst-recht"-Stimmung", sagte die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, Rita Schwarzelühr-Sutter, vor Beginn einer Nachhaltigkeits-Konferenz der Vereinten Nationen, die heute in New York beginnt. Das mache sich auch bei der globalen Nachhaltigkeitsagenda bemerkbar. "Der Rest der Welt ist mehr denn je auf Zukunftskurs, daran kann auch der US-Präsident nichts ändern."

Hamburg gewinnt als Standort für Start-ups an Bedeutung. Das geht aus einer Befragung von Gründern junger Technologieunternehmen durch das Wirtschaftsprüfungsunternehmen PricewaterhouseCoopers (PwC) hervor. Im Ranking von neun Städten schneidet Hamburg mit 74 Prozent am besten ab. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Berlin und Frankfurt. Am unteren Ende der Skala rangieren den Angaben zufolge Stuttgart, Dresden und Karlsruhe. München, Köln und Düsseldorf liegen im Mittelfeld.

Foto: dpa In Arizona ist ein Badeausflug auf tragische Weise zu Ende gegangen. Eine Sturzflut hat eine Familie beim Baden überrascht und mindestens neun ihrer Mitglieder in den Tod gerissen. Zu den Opfern zählen fünf Kinder im Alter zwischen zwei und sieben Jahren, wie Medien unter Berufung auf örtliche Behörden berichteten. Ein 13-jähriger Junge wird noch vermisst.



Den Berichten zufolge ereignete sich das Unglück nach sintflutartigen Regenfällen in einem Schlucht nahe Payson. Ein Bach sei binnen kurzer Zeit massiv angeschwollen, und Wassermassen mit Geröll seien in einen Teich gestürzt, in dem sich die insgesamt 14-köpfige Familie getummelt habe. Vier Menschen seien gerettet, neun ihrer Angehörigen am Samstag und Sonntag tot geborgen worden.