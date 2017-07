+++ Der Morgen live +++ Richter verbietet Kopftuch bei Scheidung

Hier noch einmal die wichtigsten Meldungen aus der Nacht:

Gesundheitsreform in den USA ist gescheitert. Präsident Donald Trump, für den die Abschaffung von Obamacare, der Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama, eines der wichtigsten Wahlkampfversprechen war, forderte seine Partei zu einem Neuanfang in der Frage auf.

Mit einem starken Nutzerwachstum im zweiten Quartal hat der Streamingdienst Netflix die Erwartungen deutlich übertroffen. Das US-Unternehmen gewann von April bis Ende Juni 5,2 Millionen Abonnenten hinzu. Die Aktie sprang am Montag nachbörslich um mehr als zehn Prozent auf ein Rekordhoch von rund 179 Dollar.

Die US-Regierung hat ihr umstrittenes Verbot zur Mitnahme von Laptops in Flugzeugen aus muslimischen Ländern endgültig zurückgezogen. Auch Passagiere der Saudi Arabian Airlines dürften größere elektronische Geräte wieder im Handgepäck mit an Bord nehmen, teilte die Verkehrssicherheitsbehörde in Washington mit. Die Fluggesellschaft war die letzte Linie, für die das Verbot noch gegolten hatte.

Die Bundesregierung wird im Verfahren um den inhaftierten Türkei-Korrespondenten der Zeitung "Die Welt", Deniz Yücel, vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Stellung beziehen. Von dieser Möglichkeit machen Regierungen nur selten Gebrauch.

Thomas de Maizière (CDU) sieht das Vorgehen von Nichtregierungsorganisationen vor der italienischen Küste zur Rettung von Flüchtlingen kritisch. Italien untersuche Vorwürfe gegen NGOs, wonach deren Schiffe ihre Position im Mittelmeer verschleierten, sagte de Maizière den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Hilfsorganisationen wiesen die Vorwürfe zurück.

An dem symbolischen Referendum gegen die geplante Verfassungsänderung von Venezuelas umstrittenen Präsidenten Nicolas Maduro haben insgesamt 7,6 Millionen Venezolaner teilgenommen. Das teilte die Opposition nach Auszählung aller Stimmzettel mit.

Die Vorsitzenden von fünf großen Fraktionen im Europaparlament haben die EU zum Widerstand gegen die Maßnahmen der rechten polnischen Regierung im Justizwesen aufgefordert. Wenn "das Überleben von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auf dem Spiel" stehe, müssten die Institutionen der EU Stellung beziehen und handeln, schrieben sie in einem Brief an Parlamentspräsident Tajani.

Nach der Rückeroberung der irakischen Stadt Mossul von der Miliz Islamischer Staat (IS) haben die Vereinten Nationen Racheakte gegen mutmaßliche Mitglieder oder Anhänger der Dschihadisten angeprangert. Als IS-Kollaborateure verdächtigte Menschen würden vertrieben, ihre Häuser würden beschlagnahmt. Die Uno forderte den Irak auf, "dringende Maßnahmen" zur Unterbindung der "Kollektivbestrafung" ganzer Familien zu ergreifen.