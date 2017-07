+++ Der Morgen live +++ 18-Jährige erschossen - Ärzte bringen ihr Baby gesund zur Welt

Im argentinischen Mariano Acosta hat ein eifersüchtiger Mann auf seine Ex-Freundin und deren Freund geschossen . Die 18-Jährige Camila Castells erlitt lebensgefährliche Verletzungen am Rücken. Dennoch brachte sie noch ihren Sohn zur Welt . Das Kind wiege 2600 Kilogramm und sei vorzeitig in der 34. oder 35. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen, sagte der Leiter des behandelnden Krankenhauses, Fabián Muzzopappa, dem Sender TN. Der Junge sei "Gott sei Dank in einem sehr guten Gesundheitszustand".

In Berlin ist die Ferienzeit angebrochen. Das merkt man daran, dass die Straßen in den frühen Morgenstunden so belebt sind - aber weniger mit Berufspendlern, sondern mit jungen Leuten, die nach dem Ende einer langen Nacht noch unterwegs sind, hier in leutselige dort in lautstarke Unterhaltungen vertieft, aber ohne jede Eile. Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum Morgen auf SPIEGEL ONLINE. Ob Sie nun Nachtsphäher oder Frühaufsteher sind.