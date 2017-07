+++ Der Morgen live +++ 1,8 Millionen Dollar für einen (fast) leeren Mondstein-Beutel

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Armin Himmelrath beim Start in den Tag - hier finden Sie den Autor bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Raumfahrt-Fans dürften gestern Abend gespannt nach New York geschaut haben: Dort kamen etliche Weltall-Erinnerungsstücke unter den Hammer. Unter anderem wurde ein Beutel für Mondgestein für rund 1,8 Millionen Dollar versteigert. Wer den kleinen weißen Reißverschlussbeutel mit der Aufschrift "Lunar Sample Return" für umgerechnet etwa 1,6 Millionen Euro kaufte, ist unbekannt. Mit dem Beutelchen brachte der 2012 gestorbene Astronaut Neil Armstrong 1969 einige Steinproben und Mondstaub zurück zur Erde. Die Steinchen sind weg, ein bisschen Mondstaub aber ist noch drin. Gestern jährte sich die erste Mondlandung zum 48. Mal. Das Auktionshaus Sotheby's hatte sich eigentlich mehr erhofft: Ursprünglich war der Wert des Beutels mit bis zu vier Millionen Dollar angegeben worden. Foto: AP Das Täschchen war nach dem Ende der Mission fehlerhaft ausgezeichnet worden und fast im Müll gelandet. Jahrzehntelang lag es dann unerkannt in Lagerhäusern, bis eine Behörde des US-Justizministeriums es mit anderen Stücken zusammen versteigerte. Eine Frau zahlte 995 Dollar dafür und gab den Beutel nun zur Versteigerung frei.



Im Großen und Ganzen verspricht uns unser diensthabender Meteorologe einen guten Freitag. Zwar können sich nachmittags und abends sich im Süden einzelne, dann aber kräftige Gewitter, bilden. Und örtlich drohen auch Starkregen und Hagel - die Gefahr ist aber nur "kleinräumig", heißt es so schön im Wetterbericht. Aber insgesamt liegen wir mit Temperaturen von 25 bis 30, im Norden von 20 bis 25 Grad auf einem ordentlichen sommerlichen Niveau. Wenn Sie mehr wissen möchten, bitte hier entlang und dann Ihre Postleitzahl eingeben

Chester Bennington, Sänger von Linkin Park, ist tot. Der Musiker wurde nur 41 Jahre alt. Bestürzung bei Musikfans:, Sänger von Linkin Park, ist tot. Der Musiker wurde nur 41 Jahre alt. Mehr können Sie hier lesen

Überblick über die Nachrichtenlage um 7 Uhr: Bei einem Seebeben in der Ägäis sind auf der griechischen Insel Kos zwei Touristen ums Leben gekommen.

sind auf der griechischen Insel Kos zwei Touristen ums Leben gekommen. Der neu nominierte US-Botschafter für Deutschland, Richard Grenell , bringt einen spannenden Lebenslauf mit: Er hat langjährige diplomatische Erfahrungen, stammt aus einer stark evangelikalen Familie und lebt offen schwul. Und er twittert fast genauso gerne wie sein neuer Chef.

, bringt einen spannenden Lebenslauf mit: Er hat langjährige diplomatische Erfahrungen, stammt aus einer stark evangelikalen Familie und lebt offen schwul. Und er twittert fast genauso gerne wie sein neuer Chef. China hat damit begonnen, seinen ersten Militärstützpunkt im Ausland aufzubauen - im ostafrikanischen Dschibuti.

Foto: dpa Einfach nur zur Erinnerung, weil wir gerade bei der Türkei sind: Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel sitzt heute seit 155 Tagen ohne Anklage und unter fadenscheinigen Vorwürfen in der Türkei in Haft.

Die Bundesregierung verschärft den Ton: Angesichts der Inhaftierungen von Menschenrechtlern und Journalisten in der Türkei hat Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble einen Vergleich mit der DDR gezogen. "Die Türkei verhaftet inzwischen willkürlich und hält konsularische Mindeststandards nicht ein. Das erinnert mich daran, wie es früher in der DDR war", sagte Schäuble der "Bild"-Zeitung. "Wer dort gereist ist, dem war klar: Wenn Dir jetzt etwas passiert, kann Dir keiner helfen." Inzwischen sei die Türkei auch für deutsche Touristen zum Risikoland geworden, so Schäuble. "Wenn die Türkei diese Spielchen - wie auch um Abgeordneten-Besuche auf dem Nato-Stützpunkt Konya - nicht weglässt, müssen wir den Leuten sagen: 'Ihr reist auf eigenes Risiko in die Türkei, wir können Euch nichts mehr garantieren.'"



Nürburgring, Rockfestival, Islamisten, Anschlagspläne - das klingt nach einer brisanten Mischung. Und Sie werden sich erinnern: Im Juni wurde das Festival "Rock am Ring" in der Eifel wegen angeblich drohender Terrorgefahr für Stunden unterbrochen, drei Verdächtige kamen nach einer nervösen Polizeiaktion in Haft. Sie sind längst wieder frei, das Verfahren gegen sie ist eingestellt. Mein Kollege Jörg Diehl hat die Ereignisse rekonstruiert - und kommt zu dem Schluss: "Es gab nie einen Plan, das Festival am Nürburgring anzugreifen." Eine lesenswerte Geschichte, in der vor allem - das klingt nach einer. Und Sie werden sich erinnern: Im Juni wurde das Festival "Rock am Ring" in der Eifel wegen angeblich drohender Terrorgefahr für Stunden unterbrochen, drei Verdächtige kamen nach einer nervösen Polizeiaktion in Haft. Sie sind längst wieder frei, das Verfahren gegen sie ist eingestellt. Mein Kollege Jörg Diehl hat die Ereignisse rekonstruiert - und kommt zu dem Schluss: "Es gab nie einen Plan, das Festival am Nürburgring anzugreifen." Eine lesenswerte Geschichte, in der vor allem die Branche der Security- und Sicherheitsdienstleister nicht besonderes gut wegkommt

Einzelheiten zum Erdbeben in der Ägäis-Region: Bei den beiden Todesopfern handelt es sich um zwei Ausländer, sagte der Bürgermeister der Stadt Kos auf der gleichnamigen griechischen Insel. Nach Angaben von Feuerwehrleuten war eine Bar im Zentrum von Kos eingestürzt. Die beiden Todesopfer seien von Trümmern auf der Straße getroffen worden, berichtete ein Journalist dem Radiosender Skai. Nach Angaben des griechischen Marine-Staatssekretärs Marchande Nektarios Santorinios liegt die Zahl der Verletzten bei insgesamt 120. Hubschrauber brachten Verletzte nach Rhodos, wo das Erdbeben ebenfalls zu spüren gewesen war. Auf Rhodos gab es nach Angaben der dortigen Polizei keine Opfer oder größere Schäden. Allerdings schreckten auch hier Urlauber und Inselbewohner aus dem Schlaf auf. Die Erdbebenwarte in der griechischen Hauptstadt Athen gab die Stärke des Bebens mit 6 an. Laut US-Erdbebenwarte lag das Epizentrum des Bebens der Stärke 6,7 nahe der türkischen Stadt Bodrum. In der bei Urlaubern beliebten Region im Südwesten des Landes brach die Stromversorgung teilweise zusammen. Besorgte Feriengäste flüchteten aus ihren Hotelzimmern ins Freie.

Foto: dpa Mal eben einen Schuppen aufräumen? Ganz so einfach war es dann doch nicht gestern Nachmittag in Düsseldorf: Beim Entrümpeln eines Gartens kam eine ausgewachsene Königspython zum Vorschein. Die mit den Aufräumarbeiten beauftragten Männer hätten die etwa zwei Meter lange Schlange am Donnerstag in einer Kiste entdeckt, berichtet die Feuerwehr. Den Deckel der Kiste schlugen sie demnach sofort wieder zu. Die von ihnen alarmierte Feuerwehr schickte einen Reptilienfachmann, der das Tier als ungiftige Königspython identifizierte, die in West- und Zentralafrika heimisch sei. Die Schlange befand sich in einem guten Gesundheitszustand und kam in einen Tierpark. Die Feuerwehr durchsuchte den Garten, fand aber kein weiteres Tier.

Schnell die wichtigsten Nachrichten der vergangenen Stunden: Zwischen Griechenland und der Türkei hat es in der Nacht ein starkes Seebeben gegeben. Auf der griechischen Insel Kos kamen in der Folge zwei Menschen ums Leben, mehr als 100 wurden zum Teil schwer verletzt.

und der Türkei hat es in der Nacht ein gegeben. Auf der griechischen Insel Kos kamen in der Folge zwei Menschen ums Leben, mehr als 100 wurden zum Teil schwer verletzt. Die gewaltsamen Proteste gegen die Regierung in Venezuela gehen weiter. Am Generalstreik gegen Präsident Maduro haben sich Millionen Menschen beteiligt. Bei den Auseinandersetzungen mit der Polizei wurden zwei Demonstranten erschossen.

gegen die Regierung gehen weiter. Am Generalstreik gegen Präsident Maduro haben sich Millionen Menschen beteiligt. Bei den Auseinandersetzungen mit der Polizei wurden zwei Demonstranten erschossen. Weniger gewaltsam waren die Proteste in Polen : Zehntausende haben dort gegen die geplante Justizreform protestiert und Präsident Duda aufgefordert, das Gesetz nicht zu unterschreiben.

: Zehntausende haben dort gegen die geplante Justizreform protestiert und Präsident Duda aufgefordert, das Gesetz nicht zu unterschreiben. Der Internationale Währungsfonds hat neue Hilfszahlungen an Griechenland genehmigt, knüpft die aber an Bedingungen.

defekten Kaffeemaschine an Bord musste die Maschine außerplanmäßig auf Zypern gelandet. Der Flug war am Nachmittag Anders als gedacht verlief gestern Lufthansa-Flug LH 608 von München nach Riad in Saudi-Arabien: Wegen eineran Bord musste die Maschine. Der Flug war am Nachmittag um kurz nach halb fünf in München gestartet . Er wurde dann allerdings nach Larnaka auf Zypern umgeleitet, weil die Crew einen undefinierbaren Geruch wahrgenommen habe, teilte eine Lufthansa-Sprecherin mit. Die 186 Passagiere hätten das Flugzeug normal verlassen. Die defekte Kaffeemaschine wurde ausgebaut; um 3:09 Uhr Ortszeit hob der Airbus dann wieder ab und ist mittlerweile in Riad eingetroffen. Ob es auf dem letzten Teilstück dann keinen Kaffee mehr für Crew und Passagiere gab, wurde leider nicht mitgeteilt. Foto: dpa