+++ Der Morgen live +++ Mali-Absturz: Hatten die Piloten zu wenig Training?

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Foto: dpa Nach dem Tod zweier Bundeswehrsoldaten beim Absturz eines Tiger-Kampfhubschraubers in Mali kritisiert die Interessengemeinschaft des fliegenden und luftfahrzeugtechnischen Personals der Transport- und Hubschrauberverbände der Bundeswehr (IGTH) den Einsatz in dem afrikanischen Krisenland. Die deutschen Kampf-Hubschrauber seien nicht ausreichend für den Einsatz in dem Gebiet getestet und den Piloten fehle die vorgeschriebene Routine, sagte der IGTH-Vorsitzende Reinhard Schlepphorst der "Bild"-Zeitung. "Unsere Tiger-Piloten haben nicht genug Erfahrung auf den vor Ort eingesetzten Maschinen, um in Grenzsituationen die Hubschrauber vollumfänglich beherrschen zu können", sagte er. Die Bundeswehr wies die Kritik zurück. "Wir schicken keine unerfahrenen Piloten in den Einsatz", sagte ein Sprecher. Nach Informationen des Blattes ist einer der verunglückten Piloten den Kampfhubschrauber bereits im Afghanistan-Einsatz geflogen.

Der Kampfhubschrauber war vorgestern bei einem Einsatzflug 70 Kilometer nördlich von Gao abgestürzt und sofort ausgebrannt. Die zweiköpfige Besatzung - ein Pilot und ein Schütze - kam ums Leben. Es sind die ersten Todesfälle von Bundeswehrsoldaten im Auslandseinsatz seit 2015. Die Ursache ist noch nicht bekannt.

Foto: dpa Der Landesbund für Vogelschutz in Bayern verrät einen guten Trick, um Wespen zu vertreiben: Mit zerstäubtem Wasser aus einer Sprühflasche. Gibt man einen Wassernebel in Richtung Wespe ab, denkt diese, es fange an zu regnen und folgt ihren Instinkten: Sie flüchtet in ihr Nest. Wenn man sie anpustet, reagierten sie hingegen eher aggressiv. Denn das Kohlendioxid in der Atemluft ist ein Alarmsignal für die Tiere und versetzt sie in Angriffsstimmung. Allerdings sollte man nur Wasser benutzen - und bereits zum Putzen verwendete Sprühflaschen gut von Rückständen von Fensterreiniger oder anderen reizenden Flüssigkeiten befreien. Diese können den Tieren ernsthaft schaden.

Foto: dpa Wetterextreme wie Starkregen oder Hagelstürme treten nach den Beobachtungen der deutschen Versicherungswirtschaft in immer kürzeren Abständen auf. "In der Langzeitbetrachtung sehen wir, dass sich Jahre mit hohen Schäden und solche mit nur wenigen Schäden die Balance halten - auch wenn die Abstände dazwischen deutlich kürzer werden", sagte Kathrin Jarosch vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft.



Anders als früher gebe es regional stark begrenzt sehr viel mehr Katastrophen in nur sehr kurzer Zeit - vor allem wegen heftigen Starkregens wie aktuell in Teilen Niedersachsens. Wegen nicht abziehender Tiefdruckgebiete mit heftigen Regenfällen werden dabei demnach auch zunehmend Regionen überschwemmt, die eigentlich kein Hochwasser kennen. Bundesweit gab es im Vorjahr aber weniger Schäden durch Naturgefahren als in durchschnittlichen Jahren.

Trotz aller Kraftanstrengungen ist eine Räuberbande mit dem Überfall auf ein Schmuckgeschäft in Malaysia kläglich gescheitert. Der Trupp aus vier Männern hatte zwar mehrere Hämmer dabei, um die Glasvitrinen mit den ausgestellten Waren zu zertrümmern - was aber nicht ausreichte. Obwohl zwei der Räuber immer wieder mit voller Wucht auf die Vitrinen einschlugen, hielt das schusssichere Glas der Gewalt stand. Schließlich zog die Bande mit minimaler Beute wieder ab.



Der Überfall, der sich am Montag in Shah Alam nahe der Hauptstadt Kuala Lumpur ereignete, wurde von Überwachungskameras aufgenommen. Die Eigentümer des Geschäfts stellten das Video dann ins Internet. Dort mussten die Möchtegern-Diebe viel Spott über sich ergehen lassen. Immerhin gelang es den vier Männern, die Motorradhelme auf dem Kopf trugen, unerkannt zu entkommen. Der Sachschaden wird auf umgerechnet mehr als 15.000 Euro beziffert.

Nach der Ernennung des früheren Wall-Street-Bankers Anthony Scaramucci zum Kommunikationschef von Donald Trump ist im inneren Machtzirkel des Präsidenten ein offener Krieg ausgebrochen. Scaramucci äußerte sich nach einem Bericht des Magazins "New Yorker" über Stabschef Reince Priebus und Trumps Chefstrategen Steve Bannon mit obszönen Worten. Demnach bezeichnete er Priebus in einem Telefongespräch mit einem Reporter als "verdammten paranoiden Schizophrenen" und beschuldigte Bannon, die Stärke Trumps für eigene Zwecke zu missbrauchen. Scaramucci erklärte später auf Twitter, er bediene sich manchmal einer "bunten Sprache". Dies werde er in diesem Rahmen nicht wieder tun. "Ich habe den Fehler gemacht und einem Reporter vertraut. Das kommt nicht wieder vor." Priebus und Bannon lehnten eine Stellungnahme ab. Trump steht wegen der Russland-Affäre und bisher nicht eingelöster Wahlversprechen unter Druck. Mehrere Berater haben die Kompetenz Priebus' angezweifelt. Auch wegen der ausbleibenden Erfolge für Trump gibt es Spekulationen, dass Priebus seinen Posten bald verlässt.