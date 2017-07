+++ Der Morgen live +++ Hersteller ruft Kaffee zurück - wegen Potenz fördernder Ingredienzien

Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie aus Berlin. Wegen technischer Schwierigkeiten erst mit eineinhalb Stunden Verspätung. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach. Es gilt einiges aufzuholen in der übrig bleibenden Zeit.

7.34 Uhr

Der Kaffee enthielt weit mehr als nur Koffein. Jedenfalls waren die Erregungszustände, die er hervorrief mit diesem Wirkstoff nicht zu erklären. Die US-Aufsichtsbehörde für Lebensmittel ging deshalb auf die Suche - und fand Spuren des Kopi Jantan Krauts, das eine ähnliche Wirkung entfaltet, wie das Potenzmittel Viagra. Zwar wurde die Kaffeesorte immer als Getränk für Erwachsene verkauft, von der außergewöhnlichen Wirkung erfuhren die Kunden jedoch nichts. Jetzt zog die Behörde die Reißleine und holte den Kaffee vom Markt.

7.52 Uhr

DPA Foto: dpa

Er ist der erfolgreichste Schwimmer der Geschichte, aber nicht der König der Meere: Der 23-fache Olympiasieger Michael Phelps hat sich in einem im Fernsehen ausgestrahlten Showrennen über 100 Meter einem Weißen Hai geschlagen geben müssen. Phelps kam nach 38,1 Sekunden ins Ziel und verlor das ungewöhnliche Kräftemessen, das am gestern Abend auf dem US-Sender Discovery gezeigt wurde, um zwei Sekunden. "Revanche? Nächstes Mal...wärmeres Wasser", twitterte Phelps hinterher.

Das Wettschwimmen, das vor der Küste Südafrikas im offenen Meer ausgestragen wurde, ist Teil einer Themenwoche des US-Senders zu Haien und soll in Deutschland am 29. Juli ausgestrahlt werden. Laut Phelps waren 15 Sicherheits-Taucher in der Nähe, als die beiden Kontrahenten um die Wette schwammen - mit einem Netz voneinander getrennt. Während Phelps bei Wettbewerben gut acht Kilometer pro Stunde erreicht, schwimmt ein Weißer Hai bis zu fünf mal so schnell. Um annähernd mithalten zu können, war Phelps mit einem speziellen Anzug und einer haiähnlichen Schwimmflosse ausgestattet.