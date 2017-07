+++ Der Morgen live +++ Großspender bevorzugen CDU und FDP

„In the summertime, when the weather is high … “ – diese Zeile von den Herren „Mungo Jerry“ haben Sie vielleicht noch im Ohr.

Heute ist das Wetter im Süden, in der Mitte und im Osten zumindest bis zum Mittag „high“ – dann können sich teils heftige Schauer und Gewitter entwickeln. Im Norden und Westen ist es leider den ganzen Tag über „low“. Mehr noch: Im Nordosten können sich sogar vereinzelt Tornados bilden.