+++ Der Morgen live +++ Scaramucci will auspacken

Nur zehn Tage arbeitete Anthony "The Mooch" Scaramucci als Kommunikationsdirektor im Weißen Haus, dann wurde er von Donald Trumps Stabschef John Kelly gefeuert. Doch damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende: Scaramucci will nun seine Sicht der Dinge deutlich machen. Am Freitag wird er bei einem Online-Event zum amerikanischen Volk sprechen. Was genau er erzählen will, ist noch unklar. Klar ist: Es dürfte interessant werden.

Einblicke in Scaramuccis Gedankenwelt und Pläne bietet ein internes Dokument, über das CNN berichtet : So wollte der Kommunikationsprofi, der auch durch seine derben Beleidigungen in Erinnerungen bleiben wird, die Beziehungen zu den Medienvertretern verbessern – etwa durch einen Kummerkasten für Journalisten. Oder das Unterlassen von Bedrohungen gegen sogenannte Geheimnisverräter.

Ein anderes Ziel war es, das angeschlagene Image des US-Präsidenten zu verbessern. Dafür listete Scaramucci angebliche Eigenschaften Trumps auf, die dessen Volksnähe, seine Zugänglichkeit beweisen sollten. Unter anderem heißt es: "Zum Beispiel ist Donald Trump der beste Golfer, der je als Präsident gedient hat". Es gab auch Überlegungen ein Online-Gewinnspiel zu veranstalten, Hauptgewinn: eine Runde Golf mit dem Präsidenten.