+++ Der Morgen live +++ Giga-Eisberg "A68" hat sich am Schelfeis verklemmt

Der Eisberg wackle in der Bucht im Larsen-C-Schelfeis hin und her, die durch seine Ablösung in der Zeit vom 10. bis 12. Juli entstanden war, sagte Jansen. Dabei habe sich der Koloss ein bisschen gedreht, so dass sich der Spalt zur Schelfeiskante in Richtung Süden schon verbreitert habe. Schelfeis schwimmt auf dem Meer, wird von Gletschern gespeist und wächst immer weiter ins Meer, bis Teile abbrechen.

Vor rund einem Monat brach der gigantische Eisberg A68 in der Westantarktis ab und erzeugte damit weltweite Aufmerksamkeit. Doch bislang hat sich der Gigant kaum von der Stelle bewegt. „Im Moment scheint er nicht richtig weg zu kommen“, sagte Daniela Jansen, Glaziologin am Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. A68 ist einer der größten Eisberge, die je beobachtet wurden. Er wiegt laut AWI mehr als eine Gigatonne und hat eine Fläche von 5800 Quadratkilometern.

Nach dem Übertritt der Grünen-Abgeordneten Twesten zur CDU und dem damit verbundenen Verlust der rot-grüne Mehrheit in Niedersachsen will der Landtag in Hannover am Vormittag seine Selbstauflösung einleiten. Die Parlamentarier kommen zu einer Sondersitzung zusammen. Abgestimmt werden darf darüber laut Verfassung erst nach einer Karenzzeit von elf Tagen. Das soll am 21. August passieren. Die Selbstauflösung des Landtags macht den Weg für vorgezogene Neuwahlen am 15. Oktober frei.

In Europa spielte Márquez für AS Monaco, den FC Barcelona und Hellas Verona. Seit Januar 2016 ist Rafa, wie ihn seine Fans nennen, wieder in Mexiko für seinen Heimatklub Atlas Guadalajara aktiv. Dort ist auch das Drogenkartell von Flores ansässig.

Auch die Zufriedenheit mit der Arbeit der Regierung ist gesunken. Nur noch 47 Prozent der Bürger sind damit zufrieden oder sehr zufrieden - acht Punkte weniger als im Vormonat. Gleichzeitig sind 51 Prozent weniger oder gar nicht zufrieden. Erstmals seit März 2017 sind somit wieder mehr Befragte unzufrieden als zufrieden. Trotzdem lässt sich im Landausmachen. 49 Prozent sind dafür, dass die nächste Bundesregierung von der CDU angeführt wird, das sind zwei Prozent mehr als im Mai. 38 Prozent wünschen sich die SPD an der Spitze, ebenfalls plus zwei. Hier finden Sie mehr zu der Meldung

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat laut dem ARD-"Deutschlandtrend" deutlich an Zustimmung verloren. 59 Prozent sind mit ihrer Arbeit zufrieden, zehn Prozent weniger als im Vormonat. Könnte man Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler direkt wählen, würden sich noch 52 Prozent für Merkel entscheiden, ein Minus von fünf Prozentpunkten. 30 Prozent würden SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz wählen, ein Plus von zwei Prozent.

Angelique Kerber hat beim WTA-Turnier in Toronto das Achtelfinale erreicht. Nach einem Freilos in der ersten Runde bezwang die Weltranglisten-Dritte die Kroatin Donna Vekic mit 6:4, 7:6 (7:5). In der nächsten Runde trifft Kerber auf Sloane Stephens (USA), die sich mit 7:6 (7:4), 3:6, 6:2 gegen die Tschechin Petra Kvitova durchsetzte.

Das Turnier in Toronto ist mit rund 2,4 Millionen Dollar dotiert und dient der Vorbereitung auf die US Open, die am 28. August in New York beginnen