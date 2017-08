+++ Der Morgen live +++ CNN feuert Trump-nahen Kommentator

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Der US-Nachrichtensender CNN hat den prominenten Kommentator Jeffrey Lord gefeuert. Der bekennende Anhänger von US-Präsident Donald Trump hatte einem Kritiker mit einem „Sieg Heil“-Gruß via Twitter geantwortet. Gesten im Stil der Nationalsozialisten seien nicht hinnehmbar, hieß es gestern in einer Mitteilung des Konzern. Ziel von Lords Verbal-Attacke war Angelo Carusone, der Chef der liberalen Interessensvertretung Media Matters for America. Die beiden waren in dieser Woche mehrfach in dem sozialen Netzwerk aneinandergeraten. Während die Lobbygruppe CNN dafür kritisierte, Lord angestellt zu haben, bezeichnete Lord die Medienaktivisten als „Faschisten“.

Foto: AFP (Archiv) Das vergangene Jahr war US-Klimaforschern zufolge das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen vor 137 Jahren. "Die Erd- und Wassertemperaturen, der Meeresspiegel und die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre haben dabei die erst im Jahr zuvor aufgestellten Rekorde gebrochen", teilte die Wetter- und Ozeanografiebehörde (NOAA) gestern mit. Auch andere Indikatoren des Klimawandels seien 2016 weiterhin dem Trend der Erderwärmung gefolgt. Diese und eine starke Ausprägung des Wetterphänomens El Nino, durch das sich der Pazifik erwärmt, hätten zu den Rekorden beigetragen.

Foto: dpa Ob Gregor Gysi da versucht hat, ein neues Wahlkampfthema aufzubringen? Vor zwei Tagen hatte der Linken-Politiker noch den Rückzug der FKK-Kultur in Ostdeutschland beklagt und den "Porno-Blick" der Westdeutschen dafür verantwortlich gemacht. Nach einer eher zurückhaltenden Reaktion der Öffentlichkeit legt jetzt ein Sexualwissenschaftler mit konkreten Zahlen nach. In den letzten Jahren der DDR hätten 90 Prozent der Jugendlichen FKK-Erfahrungen gehabt. Im Jahr 2013 sei es nur noch die Hälfte gewesen. Auch die Vorbehalte der Heranwachsenden gegenüber dem Nacktbaden seien größer geworden, erklärte Konrad Weller von der Hochschule Merseburg in Sachsen-Anhalt.

Dafür gebe es durchaus berechtigte Gründe, sagte Weller. Es gebe einen sensibleren Umgang mit Nacktheit an Badestränden, auch wegen des seit einigen Jahren allgegenwärtigen Filmens und Fotografierens. Den Verdacht von Gysi, dass in erster Linie Spanner aus Westdeutschland zu der Entwicklung beigetragen haben, bestätigt der Forscher jedoch nicht.



Foto: AFP Der für die Bundesliga-Rekordsumme von 41,5 Millionen Euro zum FC Bayern gewechselte französische Nationalspieler Corentin Tolisso lernt fleißig Deutsch, kämpft aber noch mit den Tücken der Sprache. "Ich habe ein Buch im Hotel, lerne ständig", sagte der 23-jährige Mittelfeldspieler der "Bild"-Zeitung. Seine Mutter und Schwester hätten früher auch Deutsch gelernt und ihn nicht ohne Grund gewarnt, dass es schwierig werden würde. "Aber ich will unbedingt verstehen, was in der Kabine gesprochen wird. Fast alle sprechen da Deutsch, außer ein paar, die noch etwas Schwierigkeiten haben."

Der Online-Händler Amazon plant offenbar einen Angriff auf den US-Ticketmarkt. Der Internet-Riese stehe bereits in Verhandlungen mit Eigentümern großer Veranstaltungshäuser, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Amazon könnte mit seinem großen Kundenstamm, seinen technischen Möglichkeiten und seiner Verhandlungsmacht diesen lukrativen Markt aufmischen, sagten Insider. Er sei nach Einschätzung des Unternehmens dafür reif: Die Kunden mögen keine hohen Ticket-Gebühren und die Veranstalter, Sport-Mannschaften und -Ligen wollen den Verkauf ankurbeln und suchen zusätzliche Vertriebswege. Amazon könnte damit zugleich mehr Kunden für sein Prime-Angebot gewinnen und die Künstler und Sportvereine gleichzeitig ihr Merchandise-Geschäft ausweiten.

Foto: AP Wachablösung von US-Soldaten in der Yongsan-Garnison in Südkorea. Die im Normalfall eher pittoresk wirkenden Bilder, die in vielen Städten dieser Welt vornehmlich Touristen anziehen, bekommen angesichts der täglich schriller werdenden Töne zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Diktator Kim Jong Un eine ganz neue Dramatik. Noch halten die Experten die Kriegsgefahr allerdings für eher gering.

Verbraucherschützer fordern von den deutschen Autoherstellern verbindliche Zusagen für die geplanten Diesel-Nachrüstungen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband kritisiert in einem Brief an Daimler, VW, BMW und den Verband der Automobilindustrie, die beim Dieselgipfel zugesagte "Gewährleistung" für die Software-Updates lasse offen, welche Ansprüche die Kunden hätten und um welche Bauteile des Autos es dabei gehe.



Weiter wollen die Verbraucherschützer wissen, ob die angestrebte Minderung des Stickoxid-Ausstoßes der Diesel-Pkw auch bei kalten Temperaturen eingehalten wird, und wie die Autobauer ihre Kunden von den freiwilligen Nachbesserungen überzeugen wollen.