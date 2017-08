+++ Der Morgen live +++ Republikanischer Senator spricht Trump Kompetenz ab, Präsident zu sein

Dass ausgerechnet dieser Parteifreund so hart mit Trump ins Gericht geht, wird von US-Medien aufmerksam registriert. Denn möglicherweise deutet sich da etwas an: Die von Corker mehrfach benutzten Begriffe "Stabilität" und "Kompetenz" wurden vom Sender CNN und anderen als mögliche Vorboten einer so tiefgehenden Entfremdung zwischen Partei und Präsident interpretiert, dass sie. Trump müsse aufhören, sich selbst so wichtig zu nehmen, sagte Corker. Der Präsident dürfe nicht jeden Morgen aufwachen und erstmal darüber nachdenken, was für ihn selbst gut sei.

Die Turbulenzen für Donald Trump werden heftiger: Jetzt hat sich auch der prominente republikanische Senator Bob Corker den Präsidenten vorgenommen und ihm entscheidende Charaktermerkmale abgesprochen: " Der Präsident war bisher nicht fähig, die Stabilität oder etwas von der Kompetenz an den Tag zu legen, die er braucht, um erfolgreich zu sein ", sagte Corker vor Journalisten. "Er hat zuletzt nicht zu erkennen gegeben, dass er verstanden hätte, was dieses Land gestern und heute groß gemacht hat." Corker (64) ist Senator von Tennessee. Der außenpolitische Experte wurde 2016 als Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten unter Trump gehandelt.

Deutschland erwägt die: Der im Dieselskandal in Deutschland festgenommene Mann kommt auf absehbare Zeit nicht wieder auf freien Fuß. Der Beschuldigte, der seit Anfang Juli in Untersuchungshaft sitzt, werde nun auch auf Bitten der USA festgehalten, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft München. Er bestätigte damit einen Bericht der " Süddeutschen Zeitung " von heute. Ein formelles Auslieferungsersuchen liege allerdings bislang nicht vor, sagte der Sprecher.

Er hat (nach dem Naziterror in Charlottesville) nicht angemessen reagiert. Ich würde mir wünschen, dass ihm klar ist, als wer er spricht, dass er der Präsident aller Amerikaner ist. So geteilt wie dieses Land ist, sollten wir doch darauf hoffen, dass er (Trump) ein wenig Selbstreflexion betreibt.

Er hat zuletzt nicht zu erkennen gegeben, dass er verstanden hätte, was dieses Land gestern und heute groß gemacht hat. Er muss das Verhalten eines Präsidenten an den Tag legen, der zeigt, dass er das begreift.

Guten Morgen, verehrte Leserin und lieber Leser. Ich freue mich, dass Sie schon (oder noch) beim "Morgen" dabei sind, obwohl es auch für mich als Journalist seltsam und bedrückend ist, nach einer Nacht wie dieser in den neuen Tag zu starten. Mit Informationen zum Anschlag in Barcelona haben wir Sie hier bei SPIEGEL ONLINE seit gestern Abend aktuell auf dem Laufenden gehalten und werden das weiter tun; zusätzlich versorge ich Sie in den kommenden drei Stunden mit weiteren Nachrichten. Und wie immer gilt: Wenn was ist, erreichen Sie mich am besten per Mail unter armin.himmelrath@spiegel.de oder bei Twitter unter @AHimmelrath.