+++ Der Morgen live +++ Auto mit Wasserstoffperoxid betankt - Explosionsgefahr

Die Feuerwehr rückte daraufhin zu einer Autowerkstatt aus, in die das falsch betankte Auto geschleppt wurde. Da die Einsatzkräfte Explosionsgefahr durch eine chemische Reaktion nicht ausschließen konnten, wurden angrenzende Wohnhäuser evakuiert und die Hauptdurchfahrtsstraße für mehrere Stunden gesperrt. Hinzugerufene Fachkräfte der Werksfeuerwehr eines Chemiekonzerns konnten das Stoffgemisch dann aber gefahrlos abtransportieren. Das Auto gehöre zu einem Jägerverbund, erklärte ein Polizeisprecher. Jäger nutzen Wasserstoffperoxid zum Bleichen ihrer Jagdtrophäen. Zu der Verwechslung kam es demnach, weil in einer Hütte sowohl Kanister mit Benzin als auch mit Wasserstoffperoxid standen.

Eine ungünstige Verwechslung ist einem Jäger in Schlangenbad bei Wiesbaden unterlaufen: Wegen eines aus Versehen mit Wasserstoffperoxid betankten Autos mussten dort gestern mehrere Wohnhäuser evakuiert werden. Es bestand akute Explosionsgefahr durch das Wasserstoffperoxid. "In hochkonzentrierter Form ist es sowohl als Einzel- als auch als Komponentenraketentreibstoff einsetzbar", heißt es dazu bei Wikipedia. Der Fahrer hatte beim Tanken einen Benzin- mit einem Wasserstoffperoxidkanister verwechselt, wie die Polizei mitteilte.

Nach dersteht der Kommandeur der betroffenen 7. US-Flotte vor der Ablösung. Wie der Sender CNN und das "Wall Street Journal" übereinstimmend berichten,. Damit werde ihm zwar keine direkte Schuld an den Havarien gegeben, doch entspreche die Entlassung der Tradition der Marine, wenn das Vertrauen in die Befehlshaber verloren gehe.Am Montag war der Zerstörer "USS John S. McCain" vor der Küste Malaysias mit dem Tanker "Alnic MC", der unter der Flagge Liberias fährt, kollidiert. Im Bauch des schwer beschädigten Zerstörers wurden inzwischen die Leichen von mehreren Soldaten entdeckt . Und Mitte Juni waren sieben US-Soldaten beim Zusammenstoß des Zerstörers "Fitzgerald" mit einem Containerschiff ums Leben gekommen

Noch nicht in Sicherheit: Chile hat fünf venezolanischen Richtern Asyl gewährt, die sich im Juli in die chilenische Botschaft in Caracas (Venezuela) gerettet hatten. "Wir haben die Regierung Venezuelas aufgefordert, ihnen freies Geleit für ihre Ausreise nach Chile zu gewähren", sagte der chilenische Außenminister Heraldo Muñoz. Die Juristen gehören einer Gruppe von 33 Richtern an, die vom demokratische gewählten Parlament für den Obersten Gerichtshof ernannt worden waren. Die Regierung von Präsident Nicolás Maduro hat die Vereidigung dieser Richter nicht anerkannt und bereits mehrere von ihnen festgenommen.