+++ Der Morgen live +++ Polizei untersucht Absturz deutscher Seilschaft

Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung hat sich die Betreuungssituation in deutschen Kitas und Kindergärten leicht verbessert. Demnach kümmerte sich im März 2016 ein Erzieher im Schnitt um 4,3 Krippenkinder (Kinder unter drei Jahren). Vier Jahre zuvor waren es noch fast fünf Kinder (4,8). In Kindergärten sank der Wert ebenfalls: Dort musste ein Mitarbeiter 2016 rein rechnerisch 9,2 Kinder im Blick haben - 2012 waren es fast zehn (9,8). Wie gut oder schlecht der Betreuungsschlüssel ist, hängt allerdings stark davon ab, in welchem Bundesland die Familien leben. Am besten für Kleinkinder, Eltern und Betreuer ist die Situation in den Krippen in Baden-Württemberg. Dort teilen sich im Schnitt drei Kinder einen Betreuer (3,0). Das Schlusslicht bildet Sachsen mit mehr als doppelt so vielen Kindern pro Mitarbeiter (6,5). Bei den Kindergärten schneidet erneut Baden-Württemberg gut ab - mit 7,2 Kinder auf einen Betreuer. Weniger optimal ist die Lage in Mecklenburg-Vorpommern mit fast doppelt so vielen Kindern (13,7).