+++ Der Morgen live +++ Mexikaner bieten "Harvey"-Opfern Hilfe an - und 2000 Kilo süßes Brot

Noch immer stehen weite Teile von Texas nach dem verheerenden Tropensturm „Harvey“ unter Wasser. In Housten wurde eine Bäckerei überschwemmt. Vier mexikanische Arbeiter konnten ihren Arbeitsplatz, die El Bolillo Bäckerei, für mehrere Tage nicht verlassen. Sie nutzen ihre Zeit und die vorhandenen Zutaten von fast 2.000 Kilogramm Mehl und backten zwei Tage und Nächte im Akkord, um den „Harvey“-Opfern zu helfen.

„Als sie merkten, dass sie festsaßen, beschlossen sie, sich zu beschäftigen und der Gemeinde zu helfen.“ Brian Alvarado, der Manager des Geschäftes, sagte dem Independent

"Wir haben nicht genau gezählt, wie viele Brote sie gemacht haben, aber sie benutzten 1,996 kg Mehl." Die Laibe wurden nach der Rettung der vier Bäcker an die vielen Notfallcentren in Houston verteilt.

Auch Mexiko hatte dem Nachbarland trotz geplanter Grenzmauer Unterstützung angeboten. "Uns liegt eine Liste mit Hilfsleistungen vor, die Mexiko angeboten hat, und wir nehmen das an", sagte der texanische Gouverneur Greg Abott am Mittwoch. US-Außenminister Rex Tillerson dankte Mexiko für das Angebot: "Es ist sehr großzügig von Mexiko, uns in dieser schwierigen Lage Hilfe anzubieten." Der mexikanische Chefdiplomat Luis Videgaray sagte bei dem Treffen in Washington: "Wir sind Nachbarn und Freunde. Das ist, was Freunde tun."

, als sie erkannten, dass sie den Laden nicht verlassen konnten. Um sich keine Gedanken über ihre Familie und ihre Freunde zu machen, beschlossen sie weiter zu backen. Die mexikanische Bäckerei, die sich auf Kuchen und Konditoreien spezialisiert hat, war trocken geblieben und auch nicht von Strom abgeschnitten.