+++ Der Morgen live +++ Merkel will Türkei nicht in der EU

Merkel zeigt sich in dem Interview sehr skeptisch. „Es ist bekannt, dass ich anders als die Sozialdemokraten nie eine Anhängerin eines EU-Beitritts der Türkei war“, sagt sie mit einem kleinen Seitenhieb in Richtung Koalitionspartner, „ich habe die Verhandlungen darüber gewissermaßen von Bundeskanzler Schröder geerbt“.

Angela Merkel will nicht mehr: Wenn es nach der Kanzlerin geht, haben sich die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei erledigt. „Es sind erneut Deutsche in der Türkei aus Gründen, die wir nicht nachvollziehen können, verhaftet worden“, sagt Merkel heute im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. „Wenn sich derartige Dinge ereignen, die nicht zu einem Rechtsstaat passen, können nicht parallel Beitrittsgespräche der Türkei zur EU geführt werden.“

Guten Morgen, verehrte Leserin und lieber Leser, und herzlich willkommen zum "Morgen" hier auf SPIEGEL ONLINE! Es ist 6 Uhr und damit Zeit für unseren Nachrichtenblog zum Start in den Tag. Viielleicht mümmeln Sie sich gerade noch in ihr Plumeau ein; vielleicht kommen Sie gerade erst nachhause. Oder Sie sind längst unterwegs im Bus oder sogar schon im Büro - egal, wo Sie uns lesen: Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Armin Himmelrath, ich werde Sie in den kommenden drei Stunden mit allen Infos versorgen, die wichtig sind. Wenn Sie mich unterwegs erreichen möchten: armin.himmelrath@spiegel.de oder bei Twitter unter @AHimmelrath. Na dann - packen wir's an!