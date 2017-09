+++ Der Morgen live +++ Trump ließ sich von Saudis fürstlich beschenken

Nun war Trump im Mai selbst in den Wüstenstaat zu Besuch. Und natürlich ließen sich die arabischen Herrscher wieder nicht lumpen. Der Gabentisch war mit allerlei Tand gedeckt, wie die "New York Times" berichtet - Silberne Schwerter, wertvolle Anzüge und sogar ein Portrait von ihrem prominenten Besucher selbst. Insgesamt summiert sich der Wert der Präsente laut Außenministerium auf 500.000 Dollar. Gesetzlich erlaubt sind offiziell 390 Dollar - aber damit haben es Trumps Vorgänger ebenfalls nie so genau genommen.

Foto: AP

Der in der Karibik wütende Hurrikan "Irma" hält Kurs auf die Südostküste der USA. Das Hurrikan-Zentrum in Miami gab am frühen Morgen offizielle Hurrikan-Warnungen aus, die Gebiete im US-Staat Florida sowie auf Haiti, den Bahamas, Kuba und dem britischen Überseegebiet der Turks- und Caicosinseln umfassen. "Irma" zog in der Nacht nördlich an der Dominikanischen Republik vorbei und befand sich laut der Webseite des Hurrikan-Zentrums zuletzt nördlich von Haiti. Mindestens zehn Menschen starben.



Zu den Gebieten, für die nun die Hurrikanwarnung in Kraft ist, gehörten in Florida unter anderem die Inselkette Florida Keys sowie Lake Okeechobee nordwestlich von Fort Lauderdale und die Florida Bay zwischen dem südlichen Ende des Festlands und den Florida Keys.

Derweil laufen die Vorbereitungen zur Sicherung von Menschen und Hab und Gut auf Hochtouren. Wer kann, bringt sich in Sicherheit. Die Straßen in Richtung Norden sind verstopft. US-Fluggesellschaften versuchen so viele Kunden wie möglich aus dem Gefahrengebiet herauszufliegen. American Airlines bietet nach Angaben vom Donnerstag 16 zusätzliche Flüge von Miami an. Delta Air Lines stellt mehr und größere Flugzeuge bereit, um so die Zahl der verfügbaren Plätze um 2000 zu erhöhen. United Airlines nahm sechs zusätzliche Flüge in seinen Plan auf. Der Energieversorger Florida Power & Light nimmt vorsorglich zwei Atomkraftwerke vom Netz.