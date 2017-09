+++ Der Morgen live +++ Flucht vor dem Sturm: Tesla gibt zusätzliche Batteriekapazitäten frei

Foto: dpa

Tesla-Chef Elon Musk hat einen Weg gefunden, um seinen Kunden aus Florida wirksam Hilfe bei ihrer Flucht vor Hurrikan "Irma" zu leisten. Er erweiterte kurzer Hand die Kapazität ihrer Batterien. Das ging sogar recht einfach: Er musste per Fernwartung nur eine Software aufspielten - schon wurden aus 200 Kilometer Reichweite plötzlich mehr als 240 Kilometer. Der Hintergrund: Teslas Modell X und S kann man mit unterschiedlichen Batteriekapazitäten bestellen, je nachdem wie viel Geld man eben ausgeben will. Tatsächlich ist in den Autos der gleich Stromspeicher verbaut, eine Software gibt dann die bestellten Kw frei.

Das lässt sich natürlich auch wieder zurückdrehen: Am 16. September, so schrieb Musk seinen Kunden, werde die ursprünglich gekaufte Version wieder aktiviert.