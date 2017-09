+++ Der Morgen live +++ Sonneneruption - ISS-Besatzung geht in Deckung

Das Selfie dieses freundlichen indonesischen Schopfmakaken ging um die Welt

Streit um Affen-Selfie beigelegt: Wer hätte gedacht, dass ein Foto, genauer gesagt ein Selfie eines Affen, so lange mehrere Anwälte beschäftigen und einen Naturfotografen offenbar in den Ruin stürzen könnte? Nach einem langjährigen Gerichtsstreit um die Urheberschaft eines indonesischen Schopfmakaken an seinem Selfie ist der Prozess mit einem Vergleich beigelegt worden.

Die Tierrechtsorganisation Peta, die den Fotografen David J. Slater im Namen des Affen verklagt hatte, hat sich mit dem britischen Naturfotografen David J. Slater nun außergerichtlich geeinigt. Das Foto, das den breit grinsenden Affen zeigt, war auf der indonesischen Insel Sulawesi im Jahr 2011 entstanden. Der Affe Naruto drückte damals auf den Auslöser von Slaters Kamera. Im Jahr 2015 klagte Peta im Namen des Affen auf die Rechte an den Bildern. Der Fall wurde vor einem Gericht in San Francisco verhandelt, nachdem die Klage zunächst abgewiesen worden war. Slater habe sich bereiterklärt, 25 Prozent seiner künftigen Einnahmen von den Selfie-Bildern gemeinnützigen Organisationen zu stiften, die sich für den Schutz von Naruto und seinen Artgenossen in Indonesien einsetzen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.