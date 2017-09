+++ Der Morgen live +++ Air Berlin-Passagieren droht erneut ein Chaostag

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs aus Deutschland sind in der Nähe von Braunwald in der Schweizgestern Abend beide Insassen ums Leben gekommen. Die Ursache für das Unglück war zunächst unbekannt, wie die Polizei im Kanton Glarus mitteilte. Gestartet war die einmotorige Maschine vom Typ Mooney M20K in Donaueschingen in Baden-Württemberg nahe der Grenze zur Schweiz. Ziel war die Toskana in Italien. Die Bergung der Opfer in der schwer zugänglichen Gebirgsregion gestaltete sich wegen des schlechten Wetters und der Dunkelheit schwierig. Das Flugzeug war in Deutschland registriert. Über die Identität der Opfer gab es keine Angaben.

Wie lange die Krankheitswelle (vielleicht müsste man das in Anführungszeichen setzen) bei der insolventen Air Berlin noch dauert, ist unklar. Klar ist nur: Auch heute drohen erneut Dutzende Flugausfälle. "Für morgen liegen uns gegenwärtig 149 Krankmeldungen von Kapitänen und First Officers vor", schrieb der Vorstand der Fluglinie gestern Abend in einem internen Brief an die Belegschaft. "Das bedeutet, dass uns am Mittwoch ein ähnliches operatives Desaster wie heute droht. Dies wird uns noch näher an den Abgrund bringen", heißt es in dem Brief von Airline-Chef Thomas Winkelmann und seinen Vorstandskollegen Oliver Iffert und Martina Niemann. Alleine für den Flugahebn Düsseldorf wurden für heute bereits 30 der eigentlich geplanten 182 Starts und Landungen gestrichen.