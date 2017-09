+++ Der Morgen live +++ Deutsche kaufen drei Milliarden Liter Bier im ersten Halbjahr

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Rachelle Pouplier beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Ganz schön mutig - in Südafrika wehrte sich eine Studentin gegen zwei Räuber, die ihre Tasche stehlen wollten. In ihrer Handtasche befand sich die einzige Kopie ihrer Master Thesis!

Haben Sie schon einmal Erste Hilfe geleistet? Laut einer Umfrage der Asklepios-Kliniken traut sich nur jeder fünfte Deutsche überlebensnotwendige Maßnahmen bei Unfallopfern anzuwenden. So würden 22 Prozent einen Verletzten bei Atemstillstand beatmen, 21 Prozent eine starke Blutung stillen und 19 Prozent eine Herzdruckmassage machen. Zwar glauben zwei Drittel der Befragten, dass sie im Notfall Erste Hilfe leisten könnten, allerdings würden sich die meisten auf organisatorische und psychologische Unterstützung beschränken. Sie würden den Rettungsdienst alarmieren oder Umstehende um Hilfe bitten und mit dem Verletzten zur Beruhigung zu sprechen. Außerdem schätzen nur knapp ein Viertel (23 Prozent) der Befragten ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse als gut oder sehr gut ein. Dabei gaben 90 Prozent an, sie hätten einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert. Die Unsicherheit zeigt sich auch im Umgang mit den an vielen Orten verfügbaren Defibrillatoren. Nur etwa die Hälfte der Befragten würde sich zutrauen, dieses Gerät zur Überwindung eines Herzstillstandes einzusetzen. Die grundsätzliche Bereitschaft zu helfen sei groß, doch scheuten leider viele aus Angst zurück, so der Kardiologe Prof. Alexander Ghanem von der Hamburger Asklepios-Klinik St. Georg.

Die Folgen des Sturmtiefs "Sebastian" wirken sich heute auf den morgendlichen Berufsverkehr aus: Nach Angaben der Deutschen Bahn sind im Norden weiterhin vier Strecken gesperrt, auf einigen weiteren waren nur einzelne Gleise befahrbar. Pendler müssen sowohl bei der Deutschen Bahn als auch beim privaten Anbieter Metronom mit Verspätungen rechnen. Derweil warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) für heute Donnerstag vor Unwettern im Südwesten Deutschlands. In den Morgenstunden könnte es im südlichen Hessen, in Teilen Baden-Württembergs, in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zu Dauerregen mit Hochwasser, Überschwemmungen und Erdrutschen kommen. Orkanartige Böen an der Nordseeküste. Foto: dpa

Bei einem Brand in einer malaysischen, muslimischen Schule in Kuala Lumpur sind mindestens 25 Menschen, darunter vorwiegend Schüler und Schülerinnen gestorben. Laut örtlichen Medienberichten sind 20 Opfer zwischen 13 und 17 Jahren alt. Der Brand sei mutmaßlich durch einen Kurzschluss ausgelöst worden

Traurige Nachricht für alle "Sopranos"-Fans: Der "Sopranos"-Schauspieler Frank Vincent ist gestorben. Er starb im Alter von 78 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts. In der Erfolgsserie Sopranos spielte Vincent den Mafiaboss Phil Leotardo und auch in Martin Scorseses mimte er den Italo-Gangster "Goodfellas". Foto: Reuters

Ein Erdbeben der Stärke 4,6 hat Tokyo und den Osten Japans erschüttert. Bislang gab es aber keine Tsunamiwarnung und weitere, größere Schäden sind ausgeblieben.

Sie wollen weniger Schokolade essen und suchen nach einem Grund? Hier wäre einer: Laut einem Bericht des "Guardian" treibt die Schokoladenindustrie die Rodung von Regenwäldern in Westafrika massiv voran. So sollen Kakaohändler, die an Mars, Nestlé, Mondelez und andere große Firmen verkaufen verkaufen, ihre Bohnen illegal aus eigentlich geschützten Gebieten der Elfenbeinküste ernten Der Regenwald ist hier seit 1960 um 80% kleiner geworden. Mehr als 40% Prozent des weltweiten Kakaoanteils kommt von der Elfenbeinküste.

Was noch passiert ist: Angela Merkel lehnt ein weiteres TV-Duell mit Martin Schulz ab

Die Olympischen Sommerspiele gehen 2024 an Paris und 2028 an Los Angeles

Der frühere Rennfahrer Niki Lauda will gemeinsam mit Thomas Cook und Condor für Teile von Air Berlin bieten

Pünktlich zum Start des Oktoberfests an diesem Wochenende lohnt es sich einen kurzen Blick auf den Bierkonsum der Deutschen zu werfen: Laut einer Marktanalyse kauften die Deutschen im ersten Halbjahr 2017 drei Milliarden Liter Bier und Biermixgetränke - das waren 36,5 Liter pro Kopf. Im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres sank der Konsum somit sogar um 1,3 Prozent, zugleich stieg aber der Umsatz um 0,4 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro an. Die Deutschen konsumieren also weniger Bier, geben aber gerne mehr Geld dafür aus - und zwar pro Kopf 45 Euro. Grund für die Entwicklung soll der Anstieg bei Spezialitäten und Hellen Bieren in Umsatz und Absatz sein, aber auch bei alkoholfreien Bieren und Naturradler. Vor allem Spezialitäten wie Land- oder Kellerbiere lägen im Trend. Daran zeige sich auch, dass die Deutschen "offen für Neues" seien und dafür auch tiefer in die Tasche griffen, erklärte Strobl wenige Tage vor dem Beginn des Oktoberfests in München. Nach wie vor ist demnach aber das Pils mit einem bundesweiten Marktanteil von etwa 50 Prozent das Lieblingsbier der Deutschen. In Norddeutschland liegt der Absatzanteil sogar bei mehr als 67 Prozent. Na dann, Prost!