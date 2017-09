+++ Der Morgen live +++ SpaceX präsentiert Video der spektakulärsten Fails

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Foto: AP Gestern war Europa-League-Spieltag. Die deutschen Mannschaften werden daran wohl nicht die beste Erinnerung haben: Hoffenheim verpatzte sein Heimspiel gegen Sporting Braga, obwohl sie deutlich überlegen waren. "Das war eine unverdiente und völlig unnötige Niederlage für uns. Wir müssen mit 3:0 in Führung gehen, da hat die Konsequenz ein bisschen gefehlt. Es ist sehr, sehr ärgerlich, dass wir ein Spiel verloren haben, in dem wir besser waren", ärgerte sich Trainer Julian Nagelsmann anschließend. Auch der FC Köln hätte sich mehr gewünscht - angesichts der Krawalle von Köln-Fans im und um das Stadion geriet die Partie selbst allerdings etwas aus dem Fokus. Auf die Frage, wie eng das Spiel vor einer Absage gestanden habe, sagte Kölns Sportdirektor Jörg Schmadtke: "Relativ eng." Bei der Aufarbeitung der Ausschreitungen dürfte aber auch das Verhalten der Sicherheitskräfte und der Ticket-Vergabe durch Arsenal eine Rolle spielen. Die Berliner Hertha erreichte nach schleppendem Anfang immerhin ein Unentschieden gegen Athletic Bilbao. "Hätten wir gewonnen gegen den stärksten Gruppengegner, wären wir fast schon durch. Jetzt müssen wir zuhause alle schlagen und auswärts den einen oder anderen Punkt klauen. Deshalb bin ich einen Tick enttäuscht", sagte Hertha-Coach Pal Dardai. Sofort schloss der Ungar aber an: "Aber ich bin stolz auf die Jungs."

Industriepräsident Dieter Kempf hat eine Mitverantwortung der Bundesrepublik am Handelskonflikt mit den USA eingeräumt und dazu aufgerufen, die Kritiker der hohen deutschen Exportüberschüsse ernster zu nehmen. "Wir Deutschen sollten uns hier ein bisschen ehrlich machen. Handelsbilanzen müssen nicht immer ausgeglichen sein. Aber wenn ein Land dauerhaft extrem hohe Überschüsse ausweist, dann muss es sich auch einmal fragen, was es selbst dazu beitragen kann, dass die Sache nicht aus dem Ruder läuft", sagte Kempf in einem Interview der "Süddeutschen Zeitung".

Die Bundesbürger müssen sich nach Einschätzung von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble auf veränderte Bedingungen bei der gesetzlichen Rente einstellen. Aktuell sehe er gleichwohl keine Not für eine Rentenreform, sagte Schäuble der "Passauer Neuen Presse". "Es gibt jetzt keinen Entscheidungsbedarf, bis 2030 ist bei der Rente alles geklärt. Aber natürlich ist angesichts der gestiegenen Lebenserwartung klar, dass in Zukunft nicht jeder unter den Bedingungen wie heute in den Ruhestand gehen kann."



Wie die Alterssicherung nach 2030 aussehen werde, lasse sich heute noch nicht sagen, so Schäuble. "Das hängt von vielen Faktoren ab: von der Wirtschaftslage, der Beschäftigung und davon, wie viele Menschen dann in Deutschland leben.

Fehlerhafte Ernährung hat bei weltweit jedem fünften Todesfall im vergangenen Jahr eine entscheidende Rolle gespielt. Das geht aus einer großen Studie hervor, die die britische Fachzeitschrift "The Lancet" in ihrer neuesten Ausgabe veröffentlicht. Das Risiko steigt demnach, wenn etwa zu wenig Vollkornprodukte, Nüsse und Obst zum Speiseplan gehören oder der Salzkonsum zu hoch ist. Dies könne unter anderem Übergewicht, Bluthochdruck und zu hohe Cholesterinwerte verursachen.



Trotz vieler Fortschritte im Gesundheitsbereich sei Übergewicht ein ernsthaftes Problem in vielen Ländern, betonte Christopher Murray vom Institut für Gesundheitsevaluation der Universität von Washington in Seattle. Das gelte auch für psychische Leiden wie Depressionen und Suchterkrankungen: Davon waren der Studie zufolge insgesamt rund 1,1 Milliarden Menschen weltweit im Jahr 2016 betroffen.

US-Popdiva Lady Gaga ist mit starken Schmerzen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. "Ich wurde ins Krankenhaus gebracht, es ist nicht bloß Hüftschmerz oder Abnutzung durch die Tour. Ich habe heftige Schmerzen", schrieb die 31-Jährige auf Twitter. Eigentlich sollte Lady Gaga im Rahmen ihrer Tournee in Rio de Janeiro auftreten. Den Auftritt habe sie absagen müssen, heißt es in einer Mitteilung auf ihrem Instagram-Account. Bereits vor einer Woche hatte Lady Gaga eine Pause angekündigt. Sie wolle weiterhin kreativ sein, aber die Zeit zur Heilung nutzen, sagte sie auf dem Toronto International Film Festival, wo sie eine Dokumentation über sich vorstellte. Darin spricht die Sängerin auch offen über körperliche Erschöpfung und ihre Probleme mit chronischen Schmerzen. In früheren Interviews hatte sie erklärt, dass sie an Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen leide. Das Stress, schnell wieder gesund zu werden, ist groß: bis Dezember stehen für die Sängerin noch dutzende Auftritte auf dem Programm.

Foto: dpa Der Designer Elie Tahari hat die Fremdenführer der Vereinten Nationen neu eingekleidet. "Elegant, wichtig und modern" sähen die neuen dunkelblauen Uniformen aus, sagte der in Jerusalem geborene und in den USA lebende Designer laut Mitteilung. Seit 1952 leiten Fremdenführer Touren durch die Uno-Gebäude in New York. Bislang haben so rund 42 Millionen Menschen den Campus besucht, jedes Jahr kommen rund 250.000 dazu. 25 Männer und Frauen aus mehr als 12 Ländern leiten die Touren in mehr als 10 Sprachen - auch auf Deutsch. Taharis Entwürfe seien eine Spende gewesen, der Designer habe kein Geld für seine Arbeit genommen, sagt ein Uno-Sprecher. Die Fremdenführer der Vereinten Nationen werden alle paar Jahre neu eingekleidet, in der Vergangenheit unter anderem von Designern wie Christian Dior und Harvé Benard.

Die Zahl der Salafisten in Deutschland ist erneut gestiegen. Inzwischen rechnen die Sicherheitsbehörden 10.300 Menschen zu dieser Szene, die seit Jahren wächst - zunächst rasant, inzwischen mit etwas geringerem Tempo. 2011 hatte der Inlandsgeheimdienst noch 3800 Salafisten in Deutschland gezählt, Ende 2015 waren es bereits rund 8300. Zuletzt, im Juni 2017, hatte die Zahl die Grenze von 10.000 überschritten. Die Sicherheitsbehörden betrachten die Entwicklung seit langem mit Sorge. Sie halten den Salafismus - eine besonders konservative Ausprägung des Islam - für einen wesentlichen Nährboden des Terrorismus.

Bundeskanzlerin Angela Merkel bekommt heute Besuch von Emir Tamim bin Hamad Al Thani aus Katar. Bei den Gesprächen dürfte die Blockade des kleinen, aber sehr reichen Golfstaats durch seine Nachbarn im Mittelpunkt stehen. Vor allem Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ist es etwa ein Dorn im Auge, dass Katar islamistische Organisationen wie die Muslimbrüder fördert. Die sunnitischen Staaten werfen dem kleinen Nachbarn zudem vor, Terrorgruppen zu unterstützen und zu enge Beziehungen zum schiitischen Iran zu pflegen.

Das jahrzehntelange strikte Abtreibungsverbot in Chile gehört der Vergangenheit an: Präsidentin Michelle Bachelet setzte gestern ihre Unterschrift unter eine Reform des Abtreibungsrechts. Danach sind Schwangerschaftsunterbrechungen künftig in drei Ausnahmefällen erlaubt: bei Vergewaltigung, Lebensgefahr für die Mutter und tödlichen Erkrankungen des Fötus.

Foto: AFP Hurrikan "Irma" hat die westliche Welt in Atem gehalten. Weniger im Blickfeld der Berichterstattung sind dagegen die Wirbelstürme in Asien. Gerade bereitet sich Taifun "Doksuri" auf den Landgang in Dien Chau in Vietnam vor. Wetterexperten schätzen, das der Sturm so zerstörerisch sein könnte, wie seit zehn Jahren nicht mehr.

Handykameras halten heute fast jeden privaten Moment fest - nach dem Willen des Gesetzgebers soll die Wahlkabine davon aber ausgenommen sein. Die in diesem Jahr geänderte Bundeswahlordnung sagt in Paragraf 56 ganz klar: "In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden." Bei Verstößen droht der Ausschluss von der Wahl.

Bundeswehrgeneräle nutzen die Flugbereitschaft für Dienstreisen, obwohl sie dazu generell nicht berechtigt sind. Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf interne E-Mails der Flugbereitschaft berichten, werden diese Flüge als Trainings- und Ausbildungsflüge für die Piloten gekennzeichnet, um das für die Genehmigungen zuständige Verteidigungsministerium zu umgehen.



Die Regierungsmaschinen stehen dem sogenannten politischen und parlamentarischen Bereich zur Verfügung, also zum Beispiel dem Bundespräsidenten und Mitgliedern der Bundesregierung. Generäle der Bundeswehr gehören nicht zu den Anfrageberechtigten.

Lange Zeit war nicht klar, ob er es schaffen würde: Als der junge Internetmillionär Elon Musk sein Plan für ein Weltraumunternehmen in die Tat umzusetzen begann, erklärten ihn die meisten Beobachter für verrückt. Und tatsächlich waren die ersten Schritte von SpaceX alles andere als ermutigend. Mehrmals stand die Firma vor der Pleite. Im Rückblick erscheint das Ganze weniger dramatisch. Weshalb SpaceX sich jetzt auch eine gesunde Portion Selbstironie leisten kann. In einem Video "Wie man eine orbitale Antriebsrakete NICHT landen sollte", sieht man unglücklich endende Aktionen von wiederverwendbaren Antriebsraketen, die mit einem Feuerball das Zeitliche segnen. Am schönsten ist die Szene, in der eine Rakete ein kleines Tänzchen auf ihrem Landeschiff aufführt. Zu jedem Missgeschick gibt es eine Erklärung für die Katastrophe - und leicht hysterisch oder zumindest verzweifelt klingende Kommentare von SpaceX selbst. Es dürfte wohl das teuerste Fail-Video sein, das je im Netz produziert worden ist.