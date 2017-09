+++ Der Morgen live +++ Zahl der Asylklagen nimmt deutlich zu

Die Zahl der Asylklagen an deutschen Verwaltungsgerichten ist in der ersten Hälfte des Jahres deutlich gestiegen. Mitte Juli seien mehr als 283.000 Verfahren anhängig gewesen und damit fast doppelt so viele wie noch Ende 2016, berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Sie beruft sich auf eine Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Ulla Jelpke. Während 2016 insgesamt 175.000 Asylbewerber gegen Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vor Gericht gezogen seien, seien es in den ersten fünf Monaten dieses Jahres 146.000 gewesen. Entschieden hätten die Richter zwischen Januar und Mai über knapp 39.000.