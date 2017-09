+++ Der Morgen live +++ Immer mehr Drohnen-Vorfälle an Flughäfen

Die meisten Behinderungen gab es demnach im Großraum des. Dort wurden in diesem Jahr bereits elf Vorfälle registriert. Die Piloten im Raummeldeten neun Behinderungen durch Drohnen, inwurden fünf gemeldet. An anderen großen Flughäfen wurden drei oder weniger Vorfälle bekannt."Wir haben hier ein radikal zunehmendes Problem und rechnen für das gesamte Jahr mit einer Verdopplung der Behinderungen gegenüber dem Vorjahr", sagte der Vorsitzende der Deutschen Flugsicherung, Klaus-Dieter Scheurle. Drohnen müssten für die Flugsicherung sichtbar gemacht werden. Bisher sind Hobby-Drohnen für das Radar nicht zu erkennen. Zudem forderte Scheurle eine Registrierungspflicht für die Fluggeräte.

