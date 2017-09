+++ Der Morgen live +++ Doris Schröder-Köpf bestätigt neue Liebe Gerhard Schröders

Alt-Kanzler Gerhard Schröder ist offensichtlich neu verliebt . die Frau heißt Kim So-yeon , ist 48 Jahre alt und lebt in Südkoreas Hauptstadt Seoul . Nach Angaben von Doris Schröder-Köpf, die die Liaison öffentlich gemacht hat, haben sich die beiden vor rund eineinhalb Jahren während einer Reise Schröders nach Südkorea kennengelernt . Laut Schröder-Köpf war Kim der Anlass, "wenn auch nicht der alleinige Grund", für die Trennung.

Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie aus Berlin. Nach einigen frühherbstlichen Tagen soll nun wieder der Spätsommer Einzug halten. In den Straßen von Berlin spürt man das auch schon zu früher Stunde an der milderen Luft. In anderen Gegenden Deutschlands wird heute sogar ein lang andauernder Sonnentag erwartet. Doch dazu später mehr. Starten wir zunächst mit Nachrichten und Wissenswertem aus aller Welt.