+++ Der Morgen live +++ Megyn Kelly will neue Show zu "Trump-freier Zone" machen

Mit ihrer neuen morgendlichen Sendung, die am Montag startet, hofft der Ex-Fox-News-Star auf eine "Trump-freie Zone". "Ich will nicht den ganzen Tag über Trump sprechen", sagte die Journalistin. Kelly war bekannt geworden für ihre konsequente Interviewführung gegenüber US-Präsident Donald Trump bei den TV-Duellen des US-Wahlkampfs. In ihrer Sendung "Live! With Kelly and Ryan" wird sie eher leichtes Entertainment als harten Polit-Talk machen.

Rio de Janeiro ist auch für Popstars kein sicheres Pflaster: An der Copacabana wurden die Briten Neil Tennant und Chris Lowe, besser bekannt als Pet Shop Boys, überfallen. Medienberichten zufolge wurden sie in der Nacht an der berühmten Strandpromenade von vier Transvestiten attackiert. "Sie haben mir meine Geldbörse und mein iPhone weggenommen", teilte Sänger Neil Tennant bei Facebook mit.

Er bestritt aber, dass sie mit Messern attackiert worden seien. Die Pet Shop Boys waren wegen des Festivals "Rock in Rio" in der brasilianischen Stadt. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag, wurde aber erst jetzt öffentlich bekannt. Die Band war im altehrwürdigen Hotel "Copacabana Palace" an der Promenade des berühmten Strandes untergebracht. Danach seien sie nur noch mit Leibwächtern unterwegs gewesen. "Abgesehen davon genießen wir Brasilien", meinte Tennant.

Was habe ich getan, um das zu verdienen, fragten sich die Briten bereits mit diesem Song-Titel in den Achtzigern