+++ Der Morgen live +++ Mallorquiner demonstrieren gegen deutsche Touristen

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Die massiven Stimmverluste der beiden großen Parteien Union und SPD sowie der Wahlerfolg der rechten AfD haben in der deutschen Wirtschaft Unsicherheit und Sorge ausgelöst. "Die AfD im Deutschen Bundestag schadet unserem Land", sagte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer gestern Abend. Längerfristig negative Folgen für den Wirtschaftsstandort Deutschland sieht auch das deutsche Handwerk. Zugleich fürchten viele Wirtschaftsvertreter nun eine Hängepartie bei der Regierungsbildung verbunden mit weniger politische Stabilität.

Im Streit zwischen Pjöngjang und Washington über das nordkoreanische Atomprogramm hat Machthaber Kim Jong-un einen offenen Brief an ausländische Parlamente versenden lassen, in dem er US-Präsident Donald Trump verurteilt. Der palamentarische Ausschuss für diplomatische Angelegenheiten plädiere in dem Schreiben für ein gemeinsames Vorgehen gegen die USA, berichteten die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA und die südkoreanische Agentur Yonhap. Trumps Drohung einer Zerstörung Nordkoreas sei demnach eine "unerträgliche Beleidigung". Die Berichte sagen nicht, an welche Länder das am Sonntag versandte Schreiben adressiert gewesen sei.



Der Konflikt zwischen Nordkorea und den USA über die Raketen- und Nukleartests von Pjöngjang hatte zuletzt bei der Uno-Vollversammlung in der vergangenen Woche einen neuen Höhepunkt erreicht. Am Samstag schickten die USA mehrere B-1B-Bomber aus Guam und Kampfjets in den internationalen Luftraum östlich von Nordkorea.

Nach dem schweren Erdbeben in Mexiko am vergangenen Dienstag ist die Todeszahl auf 318 gestiegen. Wie die Behörden mitteilten, starben allein in der Millionenmetropole Mexiko-Stadt mindestens 180 Menschen, zudem 73 im Bundesstaat Morelos und 45 im Bundesstaat Puebla. Insgesamt 69 Menschen konnten bisher in der Hauptstadt aus den Trümmern eingestürzter Häuser befreit werden. Mexiko erlebte damit innerhalb von 16 Tagen drei schwere Beben. Durch ein Beben der Stärke 8,1 am 7. September starben rund 100 Menschen - damals lag das Zentrum im Pazifik, es traf vor allem den Süden, der vom dritten Beben am Samstag erneut betroffen war. Das Beben am 7. September war eines der stärksten in Mexikos Geschichte und löste bisher 4340 - meist leichte - Nachbeben aus.

Auf dem Flughafen von Thailands Hauptstadt Bangkok ist ein Australier mit nicht weniger als 26 fabrikneuen Smartphones vom Typ iPhone 8 erwischt worden. Der 38-Jährige hatte nach einem Bericht der "Bangkok Post" versucht, sich an den Beamten vorbei durch den Zoll zu schleichen, wurde aber aufgehalten. Bei der Durchleuchtung seiner Koffer wurden die Geräte dann entdeckt. Angeblich waren die neuen Smartphones im Wert von mehr als 20.000 Euro für Freunde bestimmt. Der Australier soll sich nun in Thailand vor Gericht verantworten müssen.

Er gilt als Führungsfigur der Terrormiliz Islamischer Staat in Deutschland und machte als "Mann ohne Gesicht" oder "Scheich von Hildesheim" von sich reden. Von morgen an muss sich der Iraker Abu Walaa vor dem Oberlandesgericht Celle verantworten.



Mitangeklagt sind vier weitere mutmaßliche Top-Islamisten im Alter zwischen 27 und 51 Jahren, weil sie Freiwillige für den Kampf des IS rekrutiert haben sollen. Ihnen wird Unterstützung und Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vorgeworfen.



Alle fünf Angeklagten wurden im vergangenen November in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen festgenommen und sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Belastet wird Abu Walaa von mehreren V-Leuten der Polizei sowie einem ehemaligen IS-Sympathisanten aus Gelsenkirchen.

Foto: dpa Mallorca. Dort haben am Samstag erstmals Einwohner mit öffentlichen Protesten auf die Auswüchse des Massentourismus reagiert. Tausende zogen durch die Straßen von Palma de Mallorca, um auf die Missstände hinzuweisen. "Es gibt inzwischen zu viele Menschen, zu viel Müll und zu wenig gesunden Menschenverstand - seitens der Besucher, aber auch der Geschäfte, die vom Tourismus profitieren", schimpfte eine ältere Dame am Rande des Protestes.



Geschätzt waren es , die von der Plaça d'Espanya im Zentrum Palmas bis zum Regionalparlament der Balearen marschierten. Sie trugen Plakate mit Aufschriften wie "Ohne Beschränkungen gibt es keine Zukunft!". Diese Worte skandierten die Menschen auch immer wieder. Zur Protestaktion unter dem Motto "So weit ist es gekommen! Stoppt den Massentourismus!" hatten mehr als 50 Verbände und Institutionen aufgerufen, darunter die Naturschutzverbände GOB und Terraferida.



Seit 2012 erleben Mallorca und die anderen Baleareninseln Ibiza, Menorca und Formentera einen Besucherrekord nach dem anderen. Dieses Jahr gab es zwischen Januar und Juli 7,9 Millionen auswärtige Besucher - 7,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das bringt zwar viel Geld ein. Aber für viele ist das nicht alles. Die Inseln seien am Limit angelangt, hieß es. Man müsse Obergrenzen setzen, aber auch "erziehen, kontrollieren und bestrafen", fordern die beiden Frauen. Blicken wir zunächst einmal nach. Dort habenam Samstag erstmalsmit öffentlichen Protesten auf diereagiert. Tausende zogen durch die Straßen von Palma de Mallorca, um auf die Missstände hinzuweisen. "Es gibt inzwischen- seitens der Besucher, aber auch der Geschäfte, die vom Tourismus profitieren", schimpfte eine ältere Dame am Rande des Protestes.Geschätzt waren es, die von der Plaça d'Espanya im Zentrum Palmas bis zum Regionalparlament der Balearen marschierten. Sie trugen Plakate mit Aufschriften wie "Ohne Beschränkungen gibt es keine Zukunft!". Diese Worte skandierten die Menschen auch immer wieder. Zur Protestaktion unter dem Motto "So weit ist es gekommen! Stoppt den Massentourismus!" hatten mehr als 50 Verbände und Institutionen aufgerufen, darunter die Naturschutzverbände GOB und Terraferida.Seit 2012 erlebeneinennach dem anderen. Dieses Jahr gab es zwischen Januar und Juli- 7,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das bringt zwar viel Geld ein. Aber für viele ist das nicht alles. Die Inseln seien am Limit angelangt, hieß es. Man müsse Obergrenzen setzen, aber auch "erziehen, kontrollieren und bestrafen", fordern die beiden Frauen.