+++ Der Morgen live +++ Twitter will Trumps Nordkorea-Tweet nicht löschen

- das kann Donald Trump. Vor ein paar Tagen zum Beispiel durch seinen Tweet über den nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un, den er als "little rocket man", als "kleines Raketenmännchen" bezeichnete und ankündigte: "They won't be around much longer!" Eine Beleidigung, eine Drohung mit Gewalt oder gar eine Kriegserklärung, wie Nordkorea das interpretiert ? Nachdem sich Nutzer, hat das Unternehmen jetzt selbst erklärt, warum der Trump-Tweet nicht gegen Regeln des Kurznachrichtendienstes verstößt - und warum er folglich auch nicht gelöscht wird: Man wolle "die Menschen darüber informieren, was in der Welt passiert", heißt es unter anderem in den sechs Rechtfertigungs-Tweets der Firma. Auch müsse der Nachrichtenwert eines Tweets berücksichtigt werden.