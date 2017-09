+++ Der Morgen live +++ Tödliches Unglück durch Bergsturz in Yosemite

Im beliebten kalifornischen Nationalpark Yosemite ist am Mittwoch ein Mensch durch einen Felssturz getötet worden. Eine weitere Person wurde verletzt. Der Unfall ereignete sich am Berg El Capitan, einem der größten Monolithen der Welt. Mindestens 30 Kletterer befanden sich zu der Zeit an seiner Steinwand. Laut Aussagen der Parkranger sei noch unklar, ob es sich bei dem Opfer und der verletzten Person um Kletterer oder reguläre Touristen handele.

Eine Klettererin sagte, der herabstürzende Gesteinsbrocken sei so groß, wie ein Gebäude gewesen.