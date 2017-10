+++ Der Morgen live +++ 17 Homosexuelle in Ägypten vor Gericht

In Ägypten stehen seit gestern 17 Männer wegen Homosexualität vor Gericht. In der Anhörung hinter verschlossenen Türen in Kairo sei ihnen "Unzucht" und "Anstiftung zur Unzucht" vorgeworfen worden, erklärte die Justiz. Sechs der Verdächtigen waren im vergangenen Monat festgenommen worden, nachdem sie bei einem Popkonzert in Kairo die Regenbogenflagge - ein internationales Symbol der Schwulen- und Lesbenbewegung - geschwenkt hatten.

Amnesty International forderte die "sofortige und bedingungslose Freilassung" der Festgenommenen. "Es ist zutiefst bedauerlich, dass Ägyptens Staatsanwaltschaft die Verfolgung von Menschen wegen ihrer mutmaßlichen sexuellen Orientierung zur Priorität gemacht hat", kritisierte die Menschenrechtsorganisation.

Jüngstes Beispiel für das harte Durchgreifen der Behörden war die Verhaftung mehrerer Besucher eines Konzerts der bekannten libanesischen Popgruppe "Mashrou' Leila" in Kairo, nachdem sie dort die Regenbogenflagge geschwenkt hatten. Ägyptische Menschenrechtler sprachen von mindestens 22 Verhafteten, von denen einige nun bereits dem Richter vorgeführt wurden. "Mashrou' Leila", derzeit eine der erfolgreichsten arabischen Popgruppen, setzt sich für die Rechte von Homosexuellen ein. Ihr Sänger Hamed Sinno zählt zu den wenigen Prominenten in der arabischen Welt, die offen über ihre Homosexualität sprechen. Und so hören sich "Mashrou' Leila" an: