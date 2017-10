+++ Der Morgen live +++ Republikaner drängt seine Freundin zur Abtreibung

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE





In den USA gibt es eine Gruppe Konservativer , die sich sich dem Schutz menschlichen Lebens verschrieben hat. Sie kämpfen zwar nicht gegen das Recht auf Waffenbesitz , aber sie wollen Abtreibungen ab der 20. Woche als Straftat definieren . Über ein entsprechendes Gesetz soll morgen abgestimmt werden.

Zu ihnen gehört auch Tim Murphy . Der Republikaner macht allerdings derzeit Schlagzeilen, die sein moralisierendes Auftreten in anderem Licht erscheinen lassen. Einem Bericht der "Pittsburgh Post-Gazette" zufolge soll er seine Freundin, mit der er seine Ehefrau betrügt , zu einer Abtreibung gedrängt haben. Am Ende hätte sich zwar herausgestellt, dass die junge Frau gar nicht schwanger war, doch die Mails, die er seiner Freundin geschrieben hatte, waren in der Welt.

Murphy schiebt übrigens alle Schuld auf seine Mitarbeiter , die die Mails geschrieben hätten. Als er davon erfahren habe, habe er den Schriftverkehr unterbunden, erklärte Murphy.

Der neue Ford -Chef Jim Hackett will den zweitgrößten US-Autobauer mit drastischen Maßnahmen wieder in die Spur bringen. Drastische Kostensenkungen , eine überholte Produktpalette und ein radikaler Strategieschwenk hin zu Elektromobilität und autonomem Fahren sollen das Unternehmen fit für die Zukunft machen, sagte der Manager gestern vor Investoren in New York.

Die Entscheidung zur Veränderung ist nicht leicht", hieß es im Statement des seit Mai amtierenden Ford-Chefs. "Doch wir müssen akzeptieren, dass die Tugenden, die uns im im letzten Jahrhundert Erfolg brachten, keine Garantie für künftigen Erfolg sind" Hackett will die Ausgaben in den nächsten fünf Jahren um 14 Milliarden Dollar reduzieren - die Materialkosten sollen um 10 Milliarden sinken und die Entwicklungskosten um 4 Milliarden. "







A leader, visionary and a transformer ..... former Intel CEO Paul Otellini dies at 66. Sad news for the tech industry. RIP Paul.





Paul S. Otellini, Who Led Intel and Saw It Grow Even More, Dies at 66 ow.ly/b1IE100OrJw

Foto: Shutterstock

Der langjährige Intel-Chef Paul Otellini ist tot. Der 66-Jährige sei am Montag nicht mehr aus dem Schlaf aufgewacht, teilte Intel gestern im kalifornischen Santa Clara mit. "Wir sind zutiefst betrübt über Pauls Tod", erklärte Intel-Chef Brian Krzanich. "Er war die unerbittliche Stimme des Kunden in einem Meer von Ingenieuren, und er lehrte uns, dass wir nur gewinnen, wenn wir den Kunden an die erste Stelle setzen. "

Otellini hatte 1974 bei Intel angefangen , als das Unternehmen gerade einmal sechs Jahre alt war. Später war er für die Beziehungen zum damals wichtigsten Kunden IBM Er startete als Experte in der Finanzabteilung. Im Mai 2005 löste er Craig Barrett als Intel-Chef ab - als erster Nicht-Techniker auf diesem Führungsposten.

Otellini gilt als eine treibende Kraft hinter dem Wechsel von Apple ab, der Intel zeitweise mit innovativeren Technologien vor Probleme stellte. Kritiker warfen Otellini vor, das mobile Zeitalter verpasst zu haben. ins Intel-Lager mit seinen Mac-Computern. Außerdem wehrte er bei Server-Chips den Angriff des kleineren Rivalen AMD



Die EU-Kommission präsentiert heute Mittag ihre Ideen für eine weitreichende Mehrwertsteuer-Reform in Europa . Kommissar Pierre Moscovici wird die Gesetzesinitiative in Brüssel vorstellen. Nach Angaben der EU-Kommission gehen den EU-Staaten durch Steuervermeidung, Betrug und Insolvenzen Einnahmen von mehr als 150 Milliarden Euro jährlich verloren . Allein durch grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug entgehen den öffentlichen Kassen demnach etwa 50 Milliarden Euro pro Jahr.



Das Erheben einzelner Steuern beziehungsweise das Festlegen von Steuersätzen ist in der EU Kompetenz der Nationalstaaten , Brüssel kann jedoch Vorschläge für die Rahmenbedingungen machen. Damit sie Gesetz werden, müssten die EU-Staaten einstimmig zustimmen.



Foto: dpa

Von dem massiven Datenraub bei Yahoo im Jahr 2013 waren alle drei Milliarden Nutzerkonten betroffen . Bisher war von einer Milliarde Accounts die Rede gewesen - und schon damit war es der Daten-Diebstahl mit dem größten Ausmaß . Man habe kürzlich neue Informationen erhalten, die auf mehr Betroffene schließen ließen, teilte der neue Yahoo-Eigentümer, der Telekom-Anbieter Verizon Ein Problem ist, dass auch Antworten auf Fragen bei vergessenen Passwörtern betroffen sein könnten , die auch auf anderen Websites vorkommen könnten. Nach bisherigen Informationen verschafften sich die Angreifer aber Zugriff auf Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern sowie unkenntlich gemachte Passwörter. Unter den gestohlenen Daten seien keine Passwörter im Klartext sowie keine Kreditkarten- oder Kontoinformationen , bekräftigte Verizon.



, in der Nacht zum Mittwoch mit.



Nach dem Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien spitzt sich der Konflikt zwischen Barcelona und Madrid immer weiter zu : Kataloniens Regionalpräsident Carles Puigdemont kündigte an, womöglich noch diese Woche die Unabhängigkeit von Spanien zu erklären . Spaniens König Felipe VI. warf der Regionalregierung vor, die Stabilität Spaniens zu gefährden. In Barcelona demonstrierten am Dienstagabend 700. 000 Menschen gegen die Polizeigewalt bei dem Referendum. Mehr dazu können Sie hier lesen.



Foto: dpa