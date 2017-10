+++ Der Morgen live +++ Kirchengemeinde verlost Sturmgewehre

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Die EU-Finanzminister diskutieren heute in Luxemburg über die stärkere Besteuerung von Google und Co. Die EU-Kommission hat ein Problem damit, dass die Internet-Riesen bislang lediglich dort besteuert werden können, wo sie ihren Firmenstandort haben - ihre Geschäftsaktivitäten reichen aber weit darüber hinaus. Deutschland und eine Reihe von Staaten hatten unlängst gefordert, dass erstmals die in Europa gemachten Umsätze - und nicht Gewinne - Grundlage der Besteuerung sein sollten. In Details herrscht aber noch Uneinigkeit. Beschlüsse in der EU-Steuerpolitik sind traditionell schwierig, da die Staaten einstimmig entscheiden müssen.

Vor Australiens oberstem Gericht hat heute eine Anhörung zur doppelten Staatsbürgerschaft von Parlamentsabgeordneten begonnen. Dabei geht es um die Frage, ob sieben Abgeordnete, die neben dem australischen Pass auch noch eine andere Staatsbürgerschaft besitzen, ihr Mandat behalten dürfen. Eigentlich schließt die Verfassung des Landes dies aus. Jetzt muss geklärt werden, ob Ausnahmen möglich sind.



Der High Court in der Hauptstadt Canberra will seine Entscheidung frühestens am Donnerstag bekanntgeben. Davon hängt auch die Zukunft der Regierung des konservativen Ministerpräsidenten Malcolm Turnbull ab. Zu den sieben Abgeordneten mit doppelter Staatsbürgerschaft gehört auch Vize-Regierungschef Barnaby Joyce. Falls er sein Mandat verliert, wäre eine Nachwahl erforderlich. Die rechtsliberale Koalitionsregierung hat im Parlament nur eine Stimme Mehrheit.

Rund sieben Monate nach der Parlamentswahl in den Niederlanden will die neue Koalition heute in Den Haag ihr Programm präsentieren. Zwei liberale und zwei christliche Parteien einigten sich auf den Koalitionsvertrag mit dem Motto: "Vertrauen in die Zukunft." Der alte und wohl auch neue Ministerpräsident Mark Rutte wird mit seinen Partnern das Abkommen vorlegen. Die neue Regierung soll Ende Oktober vereidigt werden.



Das Wahlergebnis vom 15. März hatte die Koalitionsbildung sehr erschwert. Auch das neue Vierer-Bündnis hat nur eine Stimme Mehrheit im Parlament. Die Partner von Ruttes rechtsliberaler VVD sind die christdemokratische CDA, die linksliberale D66 und die kleine Christenunie.

Lionel Messi steht vor einem der wichtigsten Spiele seiner Karriere: Er soll verhindern, dass erstmals seit 1970 eine Fußball-WM ohne den zweifachen Weltmeister Argentinien stattfindet. In den Medien ist vom "Herzschlagfinale" die Rede - selten gab es in Südamerika, der laut FIFA-Chef Gianni Infantino "härtesten Qualifikation", ein solches Finale. Argentinien liegt vor dem letzten Spieltag auf Platz sechs der Südamerika-Gruppe. Die "Albiceleste" kann je nach Ausgang der Partie in Ecuador und der anderen Begegnungen noch Dritter werden, aber auch Siebter. Vier sind in Russland 2018 dabei, der Fünftplatzierte kann per Playoff-Vergleich gegen den Ozeanienvertreter Neuseeland noch das WM-Ticket lösen. Der Weltmeister-Trainer von 1978, Cesar Luis Menotti, meinte im TV-Sender TyC Sports: "Ich bin überzeugt, dass Argentinien gegen Ecuador gewinnen wird und sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert." Aber Menotti forderte auch einen Umbruch, die aktuelle Krise der Nationalmannschaft sei alarmierend. Für Messi, der schon 2016 nach der Niederlage im Finale um die Copa América kurzzeitig aus der Nationalelf zurückgetreten war, geht es wohl um die letzte WM-Chance, er ist inzwischen 30 Jahre alt.

Der Bundesgerichtshof verhandelt heute wieder einmal über Fluggastrechte. In diesem Fall geht es um eine Entschädigung für einen annullierten Flug. Die Kläger wollten mit Singapore Airlines von Frankfurt nach Singapur und weiter nach Sydney fliegen. Den ersten Flug strich die Airline und bot als Ersatz an, mit einer anderen Gesellschaft zu fliegen. Dieser Ersatzflug verzögerte sich aber um 16 Stunden. Die Kläger kamen deshalb mit einer Verspätung von 23 Stunden in Sydney an und wollen dafür nun eine Entschädigung. Der BGH muss klären, ob Singapore Airlines zahlen muss, obwohl sie einen Ersatzflug angeboten hatte.

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron diskutiert heute ab 14 Uhr mit Frankfurter Studenten über die Zukunft Europas. An der etwa zweistündigen Debatte an der Goethe-Universität nehmen auch der deutsch-französische Politiker Daniel Cohn-Bendit und der französische Sozialwissenschaftler Gilles Kepel teil. Auch um die kulturellen Werte Europas, soziale Umbrüche und Solidarität soll es bei der Diskussion gehen.

a-ha-Fans dürfen sich auf ein neues Album freuen. Die Veröffentlichung ist für Freitag angekündigt. Die Synthie-Band probiert diesmal was neues: Unplugged-Music. Die Platte soll den bekannten Songs neues Leben einhauchen - und der Band auch.

Die deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu muss sich ab Morgen in Istanbul vor Gericht wegen Terrorvorwürfen verantworten. Der Prozess gegen Tolu und 17 weitere Angeklagte wird im Gefängnis Silivri westlich von Istanbul stattfinden. Der Mitarbeiterin der linken Nachrichtenagentur ETHA drohen 15 Jahre Haft wegen "Terrorpropaganda" und "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation". Die Bundesregierung hat sich bisher vergeblich für ihre Freilassung eingesetzt. Die Mutter eines zweijährigen Kindes wurde Ende April in ihrer Istanbuler Wohnung festgenommen. Ihr türkischer Ehemann Suat Corlu war bereits Wochen zuvor inhaftiert worden. Während ihr Mann in Silivri einsitzt, ist Tolu mit ihrem kleinen Sohn im Istanbuler Frauengefängnis Bakirköy inhaftiert. Der Vater und andere Verwandte Tolus bringen den Jungen gelegentlich nach Silivri, um seinen Vater zu besuchen.

Die Zentralregierung in Madrid hat die Separatisten in Katalonien mit scharfen Worten vor der Ausrufung der Unabhängigkeit gewarnt. Vor dem mit Spannung erwarteten Auftritt des katalanischen Ministerpräsidenten Carles Puigdemont heute im Parlament von Barcelona wies der Sprecher der Volkspartei (PP) von Ministerpräsident Mariano Rajoy, Pablo Casado, in Madrid auch alle Aufrufe zum Dialog erneut zurück. "Wir werden nicht nachgeben, und es gibt auch nichts zu verhandeln mit den Putschisten", sagte Casado am Montag.

Foto: AP Schnell um sich greifende Buschbrände im Norden Kaliforniens haben Anwohner zur Flucht getrieben. In den bekannten Weinanbaugebieten um Napa und Sonoma Valley kämpften hunderte Feuerwehrleute gegen die Flammen an. Der Gouverneur des Westküstenstaates, Jerry Brown, rief gestern den Notstand aus. Auf diese Weise sollen schnell Hilfsmittel und Helfer zur Verfügung gestellt werden. Tausende Häuser seien bedroht, hieß es in der Erklärung des Gouverneurs.



Starke Winde hatten die Brände über Nacht angefacht. Ein Feuer nahe der Stadt Santa Rosa vernichtete bereits eine Fläche von mehr als 80 Quadratkilometern, wie die Feuerwehr mitteilte. Nach Medienberichten sind etliche Gebäude abgebrannt. Bisher starben mindestens zehn Menschen.

In der Diskussion um die zu erwartende Tarifforderung der IG Metall hat das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft auf zurückliegende Reallohngewinne der deutschen Beschäftigten hingewiesen. Nach der Finanzkrise 2008 hätten die deutschen Gewerkschaften hohe Lohnzuwächse durchgesetzt, heißt es in einer Analyse des IW.



Zwischen 2008 und 2016 seien die Tariflöhne im Schnitt jährlich um 2,7 Prozent gestiegen, die Effektivlöhne einschließlich der Sonderzulagen und Zuschläge noch um 2,3 Prozent. Nach Abzug der allgemeinen Preissteigerung (Inflation) von 1,1 Prozent verblieben den Arbeitnehmern durchschnittlich 1,2 Prozent höhere Reallöhne pro Jahr.



Grünen-Urgestein Jürgen Trittin hat die Vorhaben von CDU und CSU in der Migrationspolitik scharf kritisiert. Die geplante dauerhafte Unterbindung des Familiennachzugs von Flüchtlingen nannte er "eine Verleugnung urchristlicher Werte". "Das läuft allen Integrationsbemühungen entgegen", sagte Trittin. Die von der Union geplanten sogenannten Entscheidungs- und Rückführungszentren seien zudem nichts anderes als die Abschiebezentren. "Wie will man diese mit Grünen und der FDP umzusetzen?" Die Ausweitung der Liste sogenannter sicherer Herkunftsstaaten läuft ferner aus Trittins Sicht "auf ein Aushebeln grundlegender menschenrechtlicher Standards hinaus". Trittin gehört zum Grünen-Team, das ab Mitte kommender Woche Chancen für ein Regierungsbündnis seiner Partei mit Union und FDP ausloten soll.

Foto: Reuters Angelockt habe ich Sie heute mit einer Meldung, die ich in der "Washington Post" gelesen habe. Es geht um die Oasis Church of All Nations, eine Kirchengemeinde aus dem kleinen Ort Oxford in Mississippi. Um die Kasse für gute Taten aufzubessern, haben die Mitglieder eine kleine Lotterie veranstaltet. Erwachsene und auch Kinder verkauften die Lose vor einem Supermarkt für zehn Dollar pro Stück. Die Aktion hätte kaum Aufsehen erregt, wenn nicht der Hauptgewinn zwei halbautomatische AR-15-Gewehre gewesen wären - jene Waffe also, die auch der Amokschütze von Las Vegas benutzt hat. Das Gewehr besitzt eine Art Kultstatus bei den Waffennarren in den USA, der Verkauf der Lose war deshalb ein großer Erfolg. Deshalb wollte die Oasis Church of All Nations auch nicht vom Verkauf ablassen, als man sie auf die zweifelhaft Verbindung hinwies.