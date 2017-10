+++ Der Morgen live +++ Opfer von Las Vegas verklagen "bump stocks"-Hersteller

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Alexander Sarovic beim Start in den Tag - hier finden Sie den Autor bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE





Die politische Debatte ist dabei nicht die einzige Konsequenz der Tat. Nun haben auch Opfer im US-Bundesstaat Nevada Klage gegen die Hersteller der Schnellfeuer-Vorrichtung erhoben. Die Kläger werfen dem Unternehmen Slide Fire Solutions und anderen Herstellern vor, durch Fahrlässigkeit seelische Leiden bei Tausenden von Zeugen sowie bei den Verletzten hervorgerufen zu haben.



Die Klage, die von drei aus Nevada stammenden Besuchern des Konzerts erhoben wurde, hat dagegen nicht die Verletzungen zum Gegenstand, die Hunderten von Menschen zugefügt wurden. Auch sind die Familien der 58 Toten nicht am Verfahren beteiligt. Stephen Paddock erschoss bei einem Konzert in Las Vegas Dutzende Menschen. Seit dem Massenmord wird in den USA erneut über eine Verschärfung der Waffengesetze diskutiert. Im Mittelpunkt der Debatte steht die Schnellfeuer-Vorrichtung, die Paddock verwendete, um das Blutbad anzurichten: die sogenannten "bump stocks".Die politische Debatte ist dabei nicht die einzige Konsequenz der Tat. Nun haben auch Opfer im US-Bundesstaat Nevada Klage gegen die Hersteller der Schnellfeuer-Vorrichtung erhoben. Die Kläger werfen dem Unternehmen Slide Fire Solutions und anderen Herstellern vor, durch Fahrlässigkeit seelische Leiden bei Tausenden von Zeugen sowie bei den Verletzten hervorgerufen zu haben.Die Klage, die von drei aus Nevada stammenden Besuchern des Konzerts erhoben wurde, hat dagegen nicht die Verletzungen zum Gegenstand, die Hunderten von Menschen zugefügt wurden. Auch sind die Familien der 58 Toten nicht am Verfahren beteiligt.

Foto:dpa

Die deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu muss sich ab heute in Istanbul vor Gericht wegen Terrorvorwürfen verantworten. Der Prozess gegen Tolu und 17 weitere Angeklagte wird im Gefängnis Silivri westlich von Istanbul stattfinden. Der Mitarbeiterin der linken Nachrichtenagentur ETHA drohen 15 Jahre Haft wegen "Terrorpropaganda" und "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation". Die Bundesregierung hat sich bisher vergeblich für ihre Freilassung eingesetzt. Die Mutter eines zweijährigen Kindes wurde Ende April in ihrer Istanbuler Wohnung festgenommen. Ihr türkischer Ehemann Suat Corlu war bereits Wochen zuvor inhaftiert worden. Während ihr Mann in Silivri einsitzt, ist Tolu mit ihrem kleinen Sohn im Istanbuler Frauengefängnis Bakirköy inhaftiert. Der Vater und andere Verwandte Tolus bringen den Jungen gelegentlich nach Silivri, um seinen Vater zu besuchen.

https://pbs.twimg.com/media/DL0nV_RUEAAA5xg.jpg



Frankfurter Buchmesse eröffnet: Macron schwärmt, Merkel geht früher dlvr.it/PtlWDh

Das ist passiert, während Sie schliefen - die wichtigsten Nachrichten der vergangenen Nacht : In Frankfurt wurde die weltgrößte Buchmesse mit Reden von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Emmanuel Macron , dem Präsidenten des Ehrengastlandes Frankreich, eröffnet.

Vergewaltigungsvorwürfe gegen Harvey Weinstein: Drei Frauen sollen laut einem Bericht vom Hollywood-Produzenten sexuell misshandelt worden sein. Tonbandaufnahmen belasten den Filmmogul schwer - auch Gwyneth Paltrow und Angelina Jolie haben nun Anschuldigungen erhoben.

Laut einer Studie sind 124 Millionen Kinder weltweit extrem dick : Die Zahl der Fettleibigen hat sich seit 1975 mehr als verzehnfacht. Grund ist vor allem ein falscher Lebenswandel.

US-Bomber fliegen nahe Nordkorea : Zwei US-Bomber haben nahe der koreanischen Halbinsel einen Übungsflug absolviert, begleitet wurden sie von Jagdflugzeugen aus Japan und Südkorea. Fast zeitgleich beriet US-Präsident Trump über den Nordkorea-Konflikt.



hgrupoeditorial.com/Articulos/Arti…



Disturbios en penal de Cadereyta dejan 13 muertos

Foto: Reuters

Bei einer Meuterei in einem mexikanischen Gefängnis sind mindestens 13 Menschen getötet worden. Wie die örtlichen Sicherheitsbehörden mitteilten, legten Gefängnisinsassen bei den Ausschreitungen in der Haftanstalt Cadereyta im Bundesstaat Nuevo León im Norden des Landes auch einen Brand. Um die Lage unter Kontrolle zu bringen, wurden zusätzliche Truppen in die am Rande der Stadt Monterrey gelegene Haftanstalt beordert. Wie aus Polizeikreisen verlautete, wurden bei der Meuterei auch zwei Wärter verletzt. Bandenkriminalität, Massenmeutereien und spektakuläre Ausbrüche sind in den überbelegten Gefängnissen Mexikos an der Tagesordnung.

Foto: Reuters

Der Regierungschef von Katalonien, Carles Puigdemont , will am Ziel einer Unabhängigkeit von Spanien festhalten. Er setze diesen Prozess aber aus, um in den nächsten Wochen einen Dialog und eine Vermittlung einzuleiten, sagte er vor den Abgeordneten im Regionalparlament in Barcelona.



Dennoch bleibt Puigdemont bei seiner Position: "Katalonien hat das Recht erhalten, unabhängig zu sein", sagte er. Der 54-Jährige nehme "das Mandat des Volkes an, dass Katalonien eine unabhängige Republik wird".



Große Verwirrung gab es um die Frage, ob Puigdemont in seiner Ansprache die Unabhängigkeit Kataloniens verkündet hat oder nicht. In einer Erklärung, welche die Pressestelle der katalanischen Regierung gut eine Stunde nach seiner Rede verschickte, hieß es: "Der Regierungschef schlägt vor, die Unabhängigkeitserklärung auszusetzen. "



Oben weiß, unten gelb - so wird das Wetter heute.

Das hatten wir doch schon einmal. Schon 2002 hatte die "Elftal" die Endrunde verpasst - und schon damals gab es Häme .

Die Niederländer müssen sich nicht schämen, wenn sie die WM verpassen. San Marino, Andorra und Malta sind auch gescheitert! #ohneholland

Die argentinische Fußballnationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation Ecuador mit 3:1 besiegt - und damit ein peinliches Scheitern verhindert. Das Team der USA ist hingegen überraschend ausgeschieden.



Auch die Niederlande werden nächstes Jahr in Russland nicht dabei sein. Bayern-Star Arjen Robben erklärte seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft.



Bei der WM in Russland dabei: Lionel Messi und Argentinien (Foto: Reuters)