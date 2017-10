+++ Der Morgen live +++ Kritik an Lidl: Auf Werbefotos fehlen Kruzifixe

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Oscar-Preisträger Ben Affleck hat sich öffentlich für sein aufdringliches Verhalten gegenüber Hilarie Burton entschuldigt. Der Vorfall ereignete ich vor einigen Jahren vor laufenden Kameras der MTV-Show "Total Request Live". Vor dem Hintergrund der Enthüllungen um den mächtigen Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein erscheint der Vorgang jetzt in neuem Licht. Die "New York Times" hatte zunächst berichtet, dass Weinstein Frauen wiederholt sexuell belästigt habe. Daraufhin wurde er am Wochenende von seinem eigenen Filmstudio entlassen. Am Dienstag berichtete das Magazin "New Yorker" über Vergewaltigungsvorwürfe von drei Frauen gegen den 65-jährigen. Weinsteins Frau Georgina Chapman gab daraufhin ihre Trennung von dem Produzenten bekannt.

Foto: Reuters Ed Bastian, Chef der US-Fluggesellschaft Delta Airlines hat die von Donald Trumps Regierung angeordneten Strafzölle auf Flugzeuge des kanadischen Herstellers Bombardier scharf kritisiert. "Wir werden diese Zölle nicht zahlen, das ist sehr klar", sagte der Manager gestern in einer Telefonkonferenz mit Finanzanalysten. Das US-Handelsministerium hatte in den vergangenen Wochen Anti-Dumping-Zölle in Höhe von 300 Prozent auf einzelne Bombardier-Jets verhängt, von denen Delta etliche bestellt hat.



Hintergrund: Bombardiers US-Rivale Boeing hatte sich über angeblich staatlich subventionierte Schleuderpreise bei der Baureihe "C Series" beschwert. Delta argumentiert, Boeing biete selbst gar keine Alternative zur "C Series" der Kanadier an.

Foto: AFP Googles neuer vernetzter Lautsprecher hat (aus Versehen) als Horchposten gedient. Einige der an Journalisten ausgegeben Testgeräte hörten ständig ihrer Umgebung zu, weil der Aktivierungsmechanismus defekt war. Google griff mit einem Software-Update ein und betonte, die vorbestellten Verkaufsversionen des Lautsprechers Google Mini würden davon nicht betroffen sein.



Obwohl nur einige wenige Geräte betroffen waren, trifft der Vorfall genau die Ängste, von smarten Lautsprechern belauscht zu werden. Die Geräte, die Sprachbefehle der Nutzer ausführen können, hören eigentlich nur zu, wenn sie aktiviert werden. Das können Weck-Wörter wie "Ok, Google" oder "Alexa" bei Amazons Echo-Geräten sein.



Zugleich ist es möglich, die Mikrofone per Knopfdruck anzuschalten. Beim Google Mini hält man dafür den Finger auf die Oberseite des Geräts. Diese Funktion war auch das Problem: Der Lautsprecher registrierte einen Fingerdruck, auch wenn keiner da war. Aufgefallen war der Fehler dem Journalisten Artem Russakovskii vom Technologieblog "Android Police", der feststellte, dass der Lautsprecher lange Mitschnitte auf die Google-Server hochlud.

In Sotschi sind deutsche Konzernbosse mit Präsident Wladimir Putin zusammengekommen, um über Geschäfte zu reden. Die deutsche Delegation wird vom Vorsitzenden des Ost-Ausschusses der deutschen Wirtschaft, Wolfgang Büchele, angeführt. Vertreten sind unter anderem Siemens und Linde sowie der weltgrößte Gips-Konzern Knauf und andere Großinvestoren, aber auch der Ostsee-Pipeline-Bauer Nord Stream.



Nach mehreren Jahren Rückgang legt der bilaterale Wirtschaftsaustausch derzeit wieder zu. Allerdings bereiten die EU-Sanktionen gegen Russland wegen des Konflikts in der Ukraine Probleme. Vor etwa drei Monaten war zudem bekanntgeworden, dass Siemens Gasturbinen geliefert hatte, die entgegen anderslautender Verträge auf die von Russland annektierte ukrainische Schwarzmeerhalbinsel Krim gebracht wurden.

Die fünfte Verhandlungsrunde zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union geht heute in Brüssel zu Ende. Überschattet werden die Gespräche von einer Aussage der britischen Premierministerin Theresa May, wonach London auch Vorkehrungen für einen ungeregelten Brexit treffe. Falls bis Ende März 2019 kein neues Abkommen zustande kommt, müssten sich die Handelsbeziehungen nach den Regeln der Welthandelsorganistation richten, heißt es in einem Positionspapier ihrer Regierung.



EU-Ratspräsident Donald Tusk lehnte diesen Weg ab. "Ich möchte hier sehr klar sagen, dass die EU nicht an einem solchen Szenario arbeitet", sagte Tusk am Dienstag. Er mahnte einen Durchbruch bei den Austrittsverhandlungen bis Dezember an.

Über dem Atlantik ist der tropische Sturm "Ophelia" zu einem Hurrikan hochgestuft worden. Nach Berichten von US-Medien ist es der zehnte Sturm in unmittelbarer Folge, der den Status eines Hurrikans zuerkannt bekommen hat. Das habe es in einer Hurrikansaison zum letzten Mal im Jahr 1893 gegeben.



Die Karte mit der Windvorhersage des nationalen Hurrikanzentrums der USA zeigte in der Nacht zum Donnerstag ein sehr ungewöhnliches Bild: Statt in Richtung der Karibik oder dem US-Festland zeigen "Ophelias" Ausläufer auf Europa. Demnach könnten die Winde des Hurrikans am Montag bis nach Irland und Großbritannien reichen. Die Vorhersage der Meteorologen spricht aber von keinerlei Schäden.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat die Parteien in der Migrationsdebatte zu weniger Ideologie aufgerufen. "Warum können wir nicht ganz nüchtern über Integration, Altfall-Regelungen oder das Einwanderungsland Deutschland reden?", sagte Ramelow dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wichtig sei, dass Behörden schneller arbeiten können. "Die müssen in der Lage sein, jeden, der zu uns kommt, daran zu messen, wie viel Integrationsleistung er selber mit einbringt."



Zugleich warf der einzige Linke-Ministerpräsident seiner Partei vor, nicht immer den richtigen Ton getroffen zu haben. Die Linke dürfe das Feld nicht Angstmachern oder Hasspredigern überlassen.

Foto: dpa Der Frankfurter Goetheturm ist in der Nacht komplett in Flammen geraten. "Der Turm steht in Vollbrand", erklärte ein Sprecher der Feuerwehr. Angesichts der großen Flammen und der Einsturzgefahr des Turms löschte die Feuerwehr den Brand erst gar nicht, sondern sicherte die Umgebung ab. "Eine Löschmaßnahme ist nicht zielführend", sagte der Sprecher. Er erklärte, dass der Holzturm schon fast komplett abgebrannt und zudem schon zum Teil eingestürzt sei.

Nach den Vorwürfen wegen sexueller Belästigung bis hin zu Vergewaltigung gegen Harvey Weinstein beschäftigt der Filmproduzent nun auch Strafverfolger. New Yorks Staatsanwalt Cyrus Vance geriet unter Druck, weil sein Büro Weinstein nach Ermittlungen vor zwei Jahren nicht angeklagt hatte. Vance beschuldigte seinerseits die New Yorker Polizei, nicht ausreichend Beweismittel für diesen Schritt geliefert zu haben. Ob im Rahmen der neuen Vorwürfe erneut Ermittlungen gegen Weinstein aufgenommen werden, war am gestern Abend noch unklar.



Bemerkenswert ist in dem Zusammenhang vor allem eine Tonaufnahme der verdeckten Ermittlungen von 2015. Bei denen ist Weinstein beim Versuch zu hören, das Model Ambra Battilana Gutierrez in sein Hotelzimmer zu locken, nachdem er tags zuvor mutmaßlich ihren Busen begrapscht hatte.

Die Supermarktkette Lidl steht wieder einmal wegen "mangelnden Respekts vor der Kirche" in der Kritik - dieses Mal in Italien. In einer Filiale in Camporosso in Ligurien hing ein Werbefoto mit der Kirche des Ortes Dolceacqua. Das Kreuz auf der Kirche hatte man jedoch wegretuschiert. Der Bürgermeister der Gemeinde fand das gar nicht gut.

Lidl stand wegen einem ähnlichen Vorfall schon einmal in den Schlagzeilen. So fehlten auf Verpackungen mit Bildern der griechischen Insel Santorini die Kreuze an den Kirchen, in mehreren europäischen Ländern hagelte es Proteste. Damals teilte Lidl mit, es sei Teil der eigenen Handelspolitik, die religiöse und politische Neutralität einzuhalten.

Der Discounter wehrt sich jedoch gegen die jetzt geäußerte Kritik. Das Unternehmen habe die Bilder von einer Foto-Datenbank bekommen. "Wir haben nicht bemerkt, dass auf dem erworbenen Foto die Kreuze fehlten. Es handelt sich somit keinesfalls um eine Marketingstrategie, sondern lediglich um eine Unachtsamkeit, für die wir uns sowohl bei unseren Kunden, als auch den Anwohnern von Dolceacqua entschuldigen", hieß es in der Mitteilung. Das Bild sei entfernt worden und man habe sich beim Bürgermeister entschuldigt.