+++ Der Morgen live +++ Militante Tierschützer kidnappen Kaninchen von Neunjähriger

Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Foto: dpa Beginnen will ich heute mit einer anrührenden Geschichte aus dem schleswig-holsteinischen Neumünster. Dort trauert seit seit ein paar Tagen die 9-jährige Kim um ihre Kaninchen. Als sie am vergangenen Mittwoch vor der Schule noch kurz zur Fütterung vorbeischaute, fand sie nur einen leeren Käfig - die possierlichen Tiere waren verschwunden. Statt dessen fand sie ein "Bekennerschreiben" der "Animal Liberation Front", einer Organisation von selbst ernannten Tierschützern, die das FBI als terroristische Vereinigung führt. Die warfen dem Mädchen Tierquälerei vor. Die Tiere hätten es jetzt besser. (Das Kaninchen auf dem Foto gehört übrigens nicht zu den Entführungsopfern)

Die deutsche Wirtschaft befürchtet einen massiven Rückschlag für das Iran-Geschäft, sollte US-Präsident Donald Trump das Atomabkommen mit dem Iran aufkündigen. Eine Rückkehr zu den ausgesetzten US-Sanktionen gegen den Iran wäre "ein Schlag ins Kontor der sich wieder deutlich belebenden Handelsbeziehungen", sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Volker Treier. Trump will an heute seine Iran-Strategie vorstellen. Er muss dem Kongress spätestens bis zum Sonntag sagen, ob der Iran die Auflagen aus der Vereinbarung einhält. Es wird damit gerechnet, dass er diese Bestätigung verweigert.

Danny MacAskill testet Fahrradfelgen aus Carbon. Das sieht um einiges unterhaltsamer aus, als die automatisierten Materialprüfungen der Stiftung Warentest . . .

Die Affäre um den notorischen Frauennachsteller Harvey Weinstein macht auch anderen Frauen Mut, offen sexuelle Belästigungen anzuklagen. Jetzt rückt auch der Internetriese Amazon ins Blickfeld: Dessen Unterhaltungschef Roy Price wurde suspendiert, nachdem ein Filmproduzentin gegen ihn ausgesagt hatte. Der Leiter der Amazon-Studios sei mit sofortiger Wirkung beurlaubt, sagte ein Unternehmenssprecher gestern. Isa Hackett, die für die Amazon-Serie "The Man in the High Castle" arbeitet, sagte dem Magazin "The Hollywood Reporter", Price habe ihr im Sommer 2015 wiederholt unsittliche Angebote gemacht. So habe er im Taxi auf dem Weg zu einer Party schlüpfrige Bemerkungen gemacht und ihr später - trotz ihrer klaren Ablehnung - das Wort "Analsex" ins Ohr gerufen. Die Vorwürfe kommen zu einem Zeitpunkt, zu dem die Schauspielerin Rose McGowan im Zusammenhang mit dem Weinstein-Skandal schwere Vorwürfe gegen Amazon-Chef Jeff Bezos erhoben hat. McGowan schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, sie habe Amazon darüber informiert, von Weinstein vergewaltigt worden zu sein - der Konzern habe darauf aber nicht reagiert.

Foto: Imago Mittelfeldspieler Kevin-Prince Boateng hat angeregt, den Videobeweis auch bei rassistischen Vorfällen in den Fußballstadien anzuwenden. "Warum setzen wir diese Technik nicht ein, damit jeder rassistische Schreier identifiziert und rausgeschmissen wird und nie wieder zurück ins Stadion darf", sagte der 30-Jährige in einem Interview mit dem Magazin "Focus". Boateng engagiert sich seit Jahren gegen Rassismus. Für Schlagzeilen sorgte er, als er als Profi des AC Mailand bei einem Testspiel wegen rassistischer Schmähungen das Spielfeld vorzeitig verließ, seine Teamkollegen folgten ihm.

Nach dem Zug an einer Zigarette sind zwei 18-Jährige in Berlin zusammengebrochen. Die Zigarette - möglicherweise ein Joint - sei ihnen am S-Bahnhof Warschauer Straße von zwei Männern angeboten worden, teilte die Polizei am frühen Morgen mit. Rettungskräfte brachten die beiden Jugendlichen in ein Krankenhaus. Die Männer, die die verhängnisvolle Zigarette anboten, konnten nach dem Vorfall am Donnerstagabend zunächst fliehen. Ein Verdächtiger wurde kurz darauf festgenommen. Gegen den 25-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Welche Substanzen die Zigarette enthielt, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Nach mehreren erfolglosen Anläufen des US-Senats will Präsident Donald Trump den Abbau der Krankenversicherung "Obamacare" nun selbst in die Hand nehmen. Er unterzeichnete gestern eine Anordnung, die grundlegenden Änderungen den Boden bereitet. Bevor diese in Kraft treten, müssen sie allerdings von mehreren Ministerien umgesetzt werden. Das kann Monate dauern. Im Kern sehen die Änderungen vor, dass Amerikaner sich auch über Staatsgrenzen hinweg versichern können. Dieses Ziel verfolgen Trump und die Republikaner seit langem. Kritiker bemängeln, die Änderungen lösten den Kern von "Obamacare" auf, außerdem seien Menschen deutlich schlechter abgesichert.

Chinas Außenhandel hat kurz vor dem wichtigen Parteikongress in Peking starke Zahlen vorgelegt. Die Importe in US-Dollar gerechnet machten einen Sprung um 18,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die Zollverwaltung in Peking berichtete. Wieder robuster entwickelten sich auch die Exporte, die um 8,1 Prozent im Vergleich zum September des Vorjahres stiegen. Noch im Vormonat waren die Ausfuhren lediglich 5,5 Prozent gewachsen - so langsam wie seit Februar nicht mehr.



Vor dem Parteikongress, einem politischen Schlüsseltreffen, hatte China zuletzt eine ganze Reihe positiver Wirtschaftsdaten vorgelegt. Auch der Internationale Währungsfonds hob diese Woche zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Wachstumsprognose für die zweitgrößte Volkswirtschaft um 0,1 Prozentpunkte auf 6,8 Prozent an.

Nach der Präsentation des Abschlussberichts über Behördenversagen im Fall Amri hat die Union mehr Kompetenzen für den Bund gefordert. Der Föderalismus gelange "bei der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus schnell an Grenzen", sagte Unionsfraktionsvize Stephan Harbarth (CDU) der "Rhein-Neckar-Zeitung". "Wir brauchen deshalb bei den Gefährdern eine Steuerungskompetenz des Bundes." Konkret müssten das Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Verfassungsschutz personell gestärkt werden.



Gestern war der Abschlussbericht vorgestellt worden. Demnach war die Festnahme des islamistischen Attentäters Anis Amri vor seinem Terroranschlag in Berlin mehrfach an Fehlern verschiedener Polizeibehörden in Bund und Ländern gescheitert.

In Österreich ist der Wahlkampf mit einer betont sachlich geführten Debatte in der sogenannten Elefantenrunde zu Ende gegangen. Statt der zuletzt häufigen gegenseitigen Angriffe und Vorwürfe beherrschte das Werben um die eigene Politik die Beiträge der fünf eingeladenen Spitzenkandidaten in der ORF-"Elefantenrunde" am Donnerstagabend.



Breiten Raum nahmen erneut die Flüchtlingskrise und ihre Folgen ein. Weitgehende Einigkeit herrschte darüber, dass die Sozialsysteme künftig für Migranten weniger attraktiv sein sollten. Nach bisherigen Umfragen gilt der 31-jährige Außenminister und ÖVP-Chef Sebastian Kurz am Sonntag als Favorit im Rennen um die Kanzlerschaft. Auch die FPÖ kann den Meinungsforschern zufolge mit einem guten Ergebnis rechnen.

Knapp 6,1 Millionen Niedersachsen sind am Sonntag zur Wahl eines neuen Landtags aufgerufen. In Umfragen liefern sich SPD und CDU ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen um die Position der stärksten Partei, angesichts diverser Koalitionsoptionen ist mit einer schwierigen Regierungsbildung zu rechnen. Für das seit 2013 in Hannover regierende Bündnis aus SPD und Grünen zeichnete sich demnach keine neuerliche Landtagsmehrheit ab. Zur Wahl treten landesweit 15 Parteien und zehn Einzelbewerber an, 210 Kandidaten bewerben sich insgesamt um die 137 Sitze im niedersächsischen Parlament. Der Urnengang war eigentlich erst für Januar geplant. Er wurde aber vorgezogen, weil im August die Abgeordnete Elke Twesten von den Grünen zur CDU wechselte und die rot-grüne Regierung dadurch ihre Mehrheit im Landtag einbüßte.

Die Waldbrände in Kalifornien fordern immer mehr Todesopfer. Durch die Feuer kamen nach neuen Angaben der Behörden bereits mehr als 31 Menschen ums Leben. Bei den meisten habe es sich um alte Menschen gehandelt, sagte der Sheriff des Bezirks Sonoma, Ron Giordano. Um mögliche weitere Vermisste zu finden, setzten die Einsatzkräfte Spürhunde ein. Die Feuerwehr rechnet mit einem weiteren Anstieg der Opferzahlen. Schon jetzt zählen die Waldbrände zu den schlimmsten in der Geschichte Kaliforniens. Die Feuer brannten bereits etwa 78.000 Hektar Land nieder, insbesondere in der Weinbauregion Sonoma. Etwa 3500 Häuser und Unternehmen wurden zerstört, darunter einige Weingüter.

Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie aus Berlin. Die Wetterpropheten haben nicht zu viel versprochen: Am Wochenende erwartet uns vielerorts Bilderbuchwetter. Der Temperaturanstieg ist bereits spürbar. Die Ursache scheint im ersten Moment überraschend: Ein neuer, riesiger Hurrikan, der sich über dem Atlantik gebildet hat, schaufelt an seiner Flanke warme Luft nach Europa.