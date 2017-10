+++ Der Morgen live +++ Kanadischer Passagierjet kollidiert mit Drohne

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Armin Himmelrath beim Start in den Tag - hier finden Sie den Autor bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

In Kanada ist ein Passagierflugzeug mit einer Drohne zusammengeprallt. Die Linienmaschine der Fluggesellschaft Skyjet stieß beim Anflug auf den Flughafen von Québec mit dem unbemannten Fluggerät zusammen, konnte danach aber ohne Probleme landen, wie Verkehrsminister Marc Garneau gestern mitteilte. "Das war die erste Kollision zwischen einer Drohne und einem Passagierflugzeug in Kanada", sagte Garneau über den Vorfall vom vergangenen Donnerstag. "Ich bin sehr erleichtert, dass das Flugzeug nur leicht beschädigt wurde und sicher gelandet ist." Der Zusammenprall hätte aber "katastrophale Folgen" haben können, wenn die Drohne beispielsweise die Cockpit-Scheibe oder einen Motor getroffen hätte. Archivfoto: dpa An Bord des Inlandsflugs befanden sich sechs Fluggäste und zwei Besatzungsmitglieder. Die Maschine prallte in einer Höhe von 450 Metern, rund drei Kilometer vom Flughafen entfernt mit der Drohne zusammen. In Kanada dürfen Drohnen nicht höher als 90 Meter und weniger als 5,5 Kilometer von einem Flughafen entfernt fliegen.

Heute ist übrigens Welternährungstag, ausgerufen von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Uno. Der Tag soll an die weltweit über eine Milliarde Menschen erinnern, die unter Hunger leiden. Auch Abatcha Bukar und seine Familie wissen nicht immer, was sie kochen sollen. Hier sitzen sie in Maiduguri (Nigeria) vor ihrer Hütte. Millionen Menschen sind in Nigeria vor der Terrormiliz Boko Haram geflohen und werden jetzt vom Hunger bedroht: Rund 450.000 Kinder leiden hier an lebensbedrohlicher Mangelernährung. Foto: dpa

Weil ein Betrunkener in einem Mehrfamilienhaus mit einer Axt randalierte, sind Polizei und Rettungsdienst in Neu-Ulm zu einem Großeinsatz ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, fuchtelte der 36-Jährige in der vergangenen Nacht nach einem Streit mit dem Sohn seiner Lebensgefährtin mit einer Axt herum und schlug auf Türen und Möbel ein. Der Sohn verließ die Wohnung und rief die Polizei.

Weil sich der Mann in der Wohnung verbarrikadierte, wurde der Bereich um das Mehrfamilienhaus abgesperrt. Spezialeinsatzkräfte rückten an. Etwa 25 weitere Bewohner mussten das Haus vorübergehend verlassen und in einem nahegelegenen Einkaufszentrum vom Rettungsdienst betreut werden. Nach seiner Festnahme wurde der hochaggressive Mann in eine Spezialklinik eingewiesen. In seiner Wohnung wurden mehrere Äxte und eine Schlagwaffe sichergestellt.

Nach dem verheerenden Anschlag in Somalia mit mehr als 230 Toten geht die Suche nach Opfern in den Trümmern weiter. Die schwere Explosion hat in der somalischen Hauptstadt etliche Gebäude beschädigt und teilweise zum Einsturz gebracht. Rettungskräfte suchten darin weiter nach Menschen, wie ein dpa-Reporter berichtete. Auf den Straßen, auf denen noch ausgebrannte Autos und Busse standen, begannen die Aufräumarbeiten. Nach dem schrecklichen Anschlag in der jüngsten Geschichte Somalias steht das Land unter Schock. Foto: AFP

Am Samstag hatte sich ein Selbstmordattentäter in einem Lastwagen auf einer der belebtesten Kreuzungen in Mogadischu in die Luft gesprengt. Dabei seien mindestens 231 Menschen ums Leben gekommen, sagten der Polizeifunktionär Ali Hassan Kulmiye und Vertreter mehrerer Krankenhäuser. Zudem sind demnach mehr als 300 Menschen verletzt worden. In der Gegend befinden sich etliche Hotels, Läden, Restaurants und Regierungsgebäude. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Die Regierung machte allerdings die Terrormiliz Al-Shabaab dafür verantwortlich

Herzlichen Glückwunsch, Michael Balzary (aka Flea)! Der Bassist der Red Hot Chili Peppers wird heute 55 Jahre alt.

Foto: dpa Hochhausbrand in Delmenhorst: Bei einem Feuer in einem Delmenhorster Wohnkomplex sind in der Nacht zwei Menschen verletzt worden. Anwohner hatten das Feuer im Dachstuhl gemeldet. Daraufhin evakuierten die Rettungskräfte die Bewohner des gesamten Hauses. "Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das Feuer auch auf die benachbarten Häuser übergreift, mussten auch die Bewohner beider Nachbarhäuser evakuiert werden", : Bei einem Feuer in einem Delmenhorster Wohnkomplex sind in der Nacht zwei Menschen verletzt worden. Anwohner hatten das Feuer im Dachstuhl gemeldet. Daraufhin evakuierten die Rettungskräfte die Bewohner des gesamten Hauses. "Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das Feuer auch auf die benachbarten Häuser übergreift, mussten auch die Bewohner beider Nachbarhäuser evakuiert werden", teilte die Polizei mit . Insgesamt wurden rund 110 Menschen in einer Grundschule untergebracht. Ob und wann die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, sei derzeit unklar.

Frankreichs Präsident Macron will dem US-Filmproduzenten Harvey Weinstein wegen der Vergewaltigungsvorwürfe den Verdienstorden der Ehrenlegion abnehmen. Er habe entsprechende Schritte eingeleitet, sagte Macron gestern dem Fernsehsender TF1. Angesichts des Verhaltens von Weinstein wünsche er sich, dass daraus die Konsequenzen gezogen werden. Die Ehrenlegion ist die wichtigste Auszeichnung für besondere Verdienste in Frankreich und kann auch an Ausländer vergeben werden. Der einst mächtige Filmproduzent Weinstein ist durch Belästigungs- und Vergewaltigungsvorwürfe massiv unter Druck geraten. Am Samstag schloss die Oscar-Akademie den 65-Jährigen aus ihren Reihen aus.

Inmitten des verschärften Konflikts um Nordkoreas Atomprogramm haben die Streitkräfte der USA und Südkoreas ein großes Seemanöver begonnen. An der fünftägigen Übung werden sich etwa 40 Marineschiffe einschließlich des Flugzeugträgers USS Ronald Reagan sowie zweier US-Zerstörer beteiligen, wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul mitteilte. Nach Angaben der 7. Flotte der US-Kriegsmarine soll die Übung "einen sichtbaren und koordinierten Einsatz der Allianz" demonstrieren. Foto: dpa

In den vergangenen Monaten hatten sich die Spannungen in der Region deutlich verschärft. Gestern betonte Außenminister Rex Tillerson jedoch, dass Präsident Donald Trump eine diplomatische Lösung im Konflikt um Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm wolle. "Diese diplomatischen Bemühungen werden weitergehen, bis die erste Bombe fällt", sagte Tillerson dem Sender CNN. Trump hatte mehrfach mit Alleingängen gegen die kommunistische Führung in Pjöngjang gedroht.

