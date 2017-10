+++ Der Morgen live +++ Dieses Kunstwerk ist zu sexy für den Pariser Louvre

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Benjamin Knaack beim Start in den Tag - hier finden Sie den Autor bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

US-Milliardär George Soros hat Berichten zufolge einen Großteil seines Vermögens an seine Stiftung übertragen. Insgesamt handle es sich um 18 Milliarden US-Dollar, berichteten das "Wall Street Journal" und die "New York Times" am Dienstag. Damit sei Soros' Stiftung die zweitgrößte in den USA hinter der Organisation von Microsoft-Gründer Bill Gates. Der 87-Jährige, der in Ungarn geboren wurde, hatte ein Vermögen mit Wetten gegen das britische Pfund 1992 gemacht.





Chinas Präsident Xi hat den Kongress der Kommunistischen Partei eröffnet. In seiner Rede warnte er seine Partei vor "ernsten Herausforderungen": Sowohl China als auch die Welt hätten es mit tiefgreifenden und komplizierten Veränderungen zu tun.



Die Sondierungen für die sogenannte Jamaika-Koalition zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen beginnen. Was erhoffen sich die Grünen? Im SPIEGEL-ONLINE-Interview spricht Fraktionschef Anton Hofreiter über das Risiko zu regieren - und die Möglichkeit von Neuwahlen.



In der Champions League haben die Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und RB Leipzig unterschiedlich abgeschnitten. Während der BVB nach einem 1:1 in Nikosia vor dem Aus steht, konnte Leipzig über einen historischen Triumph jubeln

Was sehen Sie in dem Kunstwerk?

Es ist das am häufigsten besuchte Museum der Welt, doch ein Kunstwerk werden die Gäste des Pariser Louvre wohl nie zu Gesicht bekommen: Die Skulptur des niederländischen Künstlers Joep van Lieshout (mit im Bild). Zwölf Meter hoch ragt die Figur, die in sehr grobschächtigen Zügen ein Paar beim Sex zeigt - oder etwa doch nicht? Laut Künstler waren die sexuellen Interpretationen des Kunstwerks nie beabsichtigt. Immerhin: Es steht nun vor dem Centre Pompidou. Nun ja, entscheiden Sie selbst, liebe Leser: Was sehen Sie hier? (Foto: Reuters)

Was haben Michael Stich, Jean-Claude Van Damme, Chuck Berry und Klaus Kinski gemeinsam? Richtig, sie haben (oder hätten) heute allesamt Geburtstag (gehabt). Kinski wäre 91 Jahre alt geworden, Berry ebenfalls. Stich wird heute 49 Jahre, van Damme 57 - und der Actionstar ist noch immer fit, wie man auf diesem Bild sehen kann. (Foto: AP)

