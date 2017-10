+++ Der Morgen live +++ Australische Regierung erleichtert Englisch-Test für Einwanderer

Zunächst einmal der Blick ans andere Ende der Welt: Die konservative australische Regierung zählt nicht eben zu den Vorreitern einer liberalen Flüchtlingspolitik . Der zuständige Minister Peter Dutton will die Bestimmungen sogar noch weiter verschärfen . Doch dafür musste er zunächst einen Kompromiss eingehen, der wie eine Rolle rückwärts aussieht: Er stimmte zu, die Englisch-Prüfung für Einwanderer zu erleichtern . Eingebürgert wird jetzt schon der, der eine rudimentäre Konversation mit vielen Fehlern beherrscht.

