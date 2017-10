+++ Der Morgen live +++ Betrüger tankt für 1600 Euro - ohne zu zahlen

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Armin Himmelrath beim Start in den Tag - hier finden Sie den Autor bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Die Angestellten der Tankstelle nahmen die Verfolgung auf. Die Polizei konnte das Auto stoppen. Auf der Ladefläche des kleinen Lieferwagens entdeckten die Beamten einen Tank, in den mindestens 1000 Liter passten. Die Autokennzeichen waren gestohlen worden, teilte die Polizei mit . Der Fahrer wurde festgenommen. Details zu seiner Identität waren zunächst noch unklar.

ob Alkohol die Fremdsprachen-Fähigkeiten verbessern kann. Dafür haben sie 50 deutschen Muttersprachlern, die vor kurzem Niederländisch gelernt haben, zum Teil geringe Mengen an Alkohol gegeben. Danach gab es eine Gruppendiskussion auf Niederländisch - und siehe da: Met een beetje alcohol is de uitspraak veel beter. Als u de studie zelf wilt lezen, Wenn es mit der Fremdsprache noch ein wenig hapert, dann könnte vielleicht ein Glas Wein helfen: Forscher aus Maastricht, Liverpool und London haben jetzt untersucht,. Dafür haben sie 50 deutschen Muttersprachlern, die vor kurzem Niederländisch gelernt haben, zum Teil geringe Mengen an Alkohol gegeben. Danach gab es eine Gruppendiskussion auf Niederländisch - und siehe da: Met een beetje alcohol is de uitspraak veel beter. Als u de studie zelf wilt lezen, klik dan hier

Die dramatische Situation der fliehenden Rohingya in Birma war hier bei uns schon öfter Thema. Mehr als eine halbe Million Menschen versuchen verzweifelt und unter schlimmsten Bedingungen, ihr Leben zu retten. Jetzt hat das Kinderhilfswerk Unicef mitgeteilt, dass mehr als die Hälfte der Geflüchteten Kinder und Jugendliche sind. Sie erleben "die Hölle auf Erden", schreibt Unicef. Unicef-Bericht: Mehr als die Hälfte der Rohingya-Flüchtlinge sind Kinder - SPIEGEL ONLINE - Politik Vor der Gewalt in Burma sind mehr als eine halbe Million Rohingya nach Bangladesch geflohen, viele von ihnen sind Kinder. Auch in den Camps des Nachbarlandes leben sie unter unmenschlichen Bedingungen.

Und, haben Sie Lust auf ein bisschen Musik? Heute ist der Geburtstag von Carlos Díaz. Der kubanische Sänger wurde am 20. Oktober 1930 geboren, gestorben ist er vor 15 Jahren in Miami. Mit gefällt diese Musik...

Der Chrysanthemen-Thron wird neu besetzt: Der japanische Kaiser Akihito wird wohl am 31. März 2019 abdanken. Kronprinz Naruhito werde einen Tag später, am 1. April, den Chrysanthemen-Thron besteigen, berichtete die japanische Zeitung "Asahi Shimbun" heute unter Berufung auf Regierungskreise. Ministerpräsident Shinzo Abe werde im kommenden Monat führende Vertreter und Mitglieder des Hofstaats treffen, bevor er den Termin verkünden werde. Der 83-jährige Akihito sitzt seit fast drei Jahrzehnten auf dem Thron. Im vergangenen Jahr hatte er sein Land mit dem Wunsch in Aufruhr versetzt, die Krone an seinen ältesten Sohn, Kronprinz Naruhito, weiterzureichen. Als Gründe für seinen Entschluss nannte er sein Alter und gesundheitliche Probleme. Akihitos bevorstehende Abdankung hatte auch eine Debatte über die Nachfolgeregelung im japanischen Kaiserhaus ausgelöst: Zwar gab es in der japanischen Geschichte auch Kaiserinnen, nach den heutigen Gesetzen jedoch dürfen nur Männer den Thron besteigen. Nach Naruhitos jüngerem Bruder Akishino und dessen zehnjährigem Sohn Hisahito gibt es derzeit aber keinen weiteren männlichen Thronfolger.

Ist er echt? Oder ist er eine Fälschung - der Renoir, den Donald Trump mal in seinem Flugzeug, mal in seiner Wohnung präsentiert? Er selbst glaubt offenbar an die Echtheit (oder an seine eigenen Lügen), das Original allerdings hängt in einem Museum in den USA. Eine bizarre Geschichte, die die Kollegen von CNN recherchiert haben. Hier können Sie den Bericht sehen: Trump bragged about his Renoir, but it's fake - CNN Video Is President Donald Trump's "Renoir" a fake? CNN's Jeanne Moos reports on the art of the fake art deal.

George Bush gegen Donald Trump: Es ist schon bemerkenswert, wie deutlich der frühere US-Präsident seinen Amtsnachfolger abkanzelt. In seiner deutlichen Kritik am Rechtspopulisten Trump sind sich der Republikaner Bush und der Demokrat Barack Obama einig. US-Präsidenten: Bush verurteilt Trumps Politik - SPIEGEL ONLINE - Politik Isolationismus, Nationalismus, Lügen: Darauf dürfe sich die Politik der USA nicht stützen, mahnt der frühere republikanische US-Präsident George W. Bush. Auch der Demokrat Barack Obama übt erneut scharfe Kritik an einer "Politik der Angst".

Eine ernste und beunruhigende Nachricht: Umweltverschmutzung - vor allem verdreckte Luft - wirkt sich bei jedem sechsten Menschen negativ auf die Lebensdauer aus. Das hat eine weltweite Analyse ergeben. Hier können Sie die ganze Geschichte lesen. Weltweite Analyse: Umweltverschmutzung verkürzt jedes sechste Leben - SPIEGEL ONLINE - Gesundheit Jährlich neun Millionen Todesfälle weltweit hängen mit einer verschmutzten Umwelt zusammen, zeigt eine aktuelle Analyse. Auch in Deutschland fordert sie jährlich Tausende Leben. Schuld ist vor allem belastete Luft.

Was ist in den vergangenen Stunden sonst noch passiert? Aus Protest gegen die polnische Regierung hat sich in Warschau ein Mann selbst angezündet. Er überlebte schwer verletzt.

hat sich in Warschau ein Mann selbst angezündet. Er überlebte schwer verletzt. Nach den zahlreichen Vorwürfen gegen den US-Filmproduzenten Harvey Weinstein ermittelt jetzt auch die Polizei gegen ihn wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch.

ermittelt jetzt auch die Polizei gegen ihn wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch. Nach der Übernahme durch Eurowings werden die bisherigen Air Berlin-Piloten bis zu 40 Prozent weniger Gehalt bekommen, heißt es in Medienberichten.

werden die bisherigen Air Berlin-Piloten bis zu 40 Prozent weniger Gehalt bekommen, heißt es in Medienberichten. Fußball gab's natürlich auch: Der 1. FC Köln hat in der Europa League verloren, die TSG Hoffenheim dagegen ihren ersten Sieg eingefahren.

Foto: dpa Echte Liebe? Sieht vielleicht danach aus - ist es aber wohl nicht: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker begrüßt hier in Brüssel den österreichischen Außenminister Sebastian Kurz. gestern Abend fand dort der Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs statt. Eines der Themen: der Umgang mit der Türkei. Die Staatschefs der EU einigten sich auf eine Kürzung von Finanzhilfen mit Blick auf eine mögliche Mitgliedschaft der Türkei. Alle seien sich einig gewesen, die sogenannten Vorbeitrittshilfen "in verantwortbarer Weise zu kürzen", sagte Angela Merkel anschließend. Gleichzeitig sollten aber Ankara zugesagte Milliardenbeträge für die Versorgung syrischer Flüchtlinge weiter fließen - ein schwieriger Balanceakt, zumal die Türkei immer noch etliche EU-Bürger quasi in politischer Geiselhaft hält. Gipfeltreffen in Brüssel: EU will Finanzhilfen für Türkei kürzen - SPIEGEL ONLINE - Politik Die EU reagiert auf die "absolut unbefriedigende Situation der Menschenrechte" in der Türkei: Sie will eine "verantwortungsvolle Kürzung" der Finanzhilfen für das Land. In der Flüchtlingskrise leiste Ankara aber "Herausragendes", sagte Kanzlerin Merkel.