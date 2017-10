+++ Der Morgen live +++ 200 Neonazis in der Bundeswehr

In der Bundeswehr gab es seit 2008 rund 200 Bundeswehrsoldaten, die der Militärische Abschirmdienst (MAD) als rechtsextrem eingestuft hat. Die Zahl geht aus einer Antwort des Bundesverteidigungsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervor, berichtet die "Mitteldeutsche Zeitung" in ihrer heutigen Ausgabe. MAD-Präsident Christof Gramm hatte demnach am 5. Oktober in einer Anhörung des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestages noch von acht rechtsextremen Verdachtsfällen pro Jahr gesprochen.

Foto: dpa

Die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Irene Mihalic, sprach von einer "bedenklichen Größenordnung". "Wenn der Präsident des MAD noch in der Anhörung von zirka acht festgestellten Nazis pro Jahr spricht, zeigt sich jedoch noch eine hohe analytische Unsicherheit bei dem Thema", sagte sie dem Blatt.

Mihalic forderte eine regelmäßige Information des Bundestags "über extremistische Bestrebungen in der Bundeswehr", insbesondere über "Personen, Strategien, Netzwerke". "Wir brauchen ein umfassendes regelmäßiges Lagebild über extremistische Gefahren im Kontext Bundeswehr."