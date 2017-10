+++ Der Morgen live +++ Seglerinnen und ihre Hunde aus Pazifik gerettet

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Tobias Kirchner beim Start in den Tag - hier finden Sie den Autor bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Zwei US-Seglerinnen konnten jetzt von der US-Marine gerettet werden. Seit Monaten trieben sie ziellos im pazifischen Ozean. Im Frühling waren sie von Hawaii in Richtung Tahiti aufgebrochen, bereits im Mai soll der Motor ihres Segelbootes ausgefallen sein.



Seit zwei Monaten entsandten sie Notrufe, die lange Zeit ungehört blieben. Erst am Dienstag entdeckte ein Fischerboot die Besatzung und informierte die US-Behörden. Die Marine rettete die beiden Frauen und ihre zwei Hunde vor der Küste Japans. Die gerettete Seglerin Tasha Fuiaba Foto: AP





Zur Ermordung des ehemaligen US-Präsidenten Kennedy gibt es zahlreiche Verschwörungstheorien. Entsprechend groß sind die Erwartungen an die Akten. Das Nationalarchiv der USA hat geheime Akten zum Attentat auf John F. Kennedy freigegeben. Präsident Trump hatte die Veröffentlichung immer wieder groß angekündigt. Die Regierung teilt jetzt allerdings nur einen Teil der Akten mit der Öffentlichkeit . In der Nacht zu Freitag beugte sich US-Präsident Donald Trump in letzter Minute Sicherheitsbedenken von Geheimdiensten.Zur Ermordung des ehemaligen US-Präsidenten Kennedy gibt es zahlreiche Verschwörungstheorien. Entsprechend groß sind die Erwartungen an die Akten.

Heute startet zum letzten Mal ein Flieger von Air Berlin. Die insolvente Fluggesellschaft stellt am Abend den Flugbetrieb ein. Der offiziell letzte Flieger geht um 21.35 Uhr in München in die Luft und wird um 22.45 Uhr am Flughafen Berlin-Tegel erwartet.